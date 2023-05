W Bydgoszczy powstała niemal samowystarczalna energetycznie stacja paliw.

Dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych i instalacji do równoczesnej produkcji ciepła i chłodu ORLEN zbudował stację paliw, która sama wytwarza prawie 90 proc. prądu potrzebnego do jej działania.

Pilotaż innowacyjnego systemu przeprowadzono w Bydgoszczy.

Już wkrótce koncern rozpocznie jego wdrażanie na kolejnych stacjach w całym kraju.

System, przetestowany na jednej z bydgoskich stacji ORLEN, opiera się na kilku elementach. Podstawowym założeniem było zmniejszenie ilości energii potrzebnej do sprawnego działania obiektu. Taka stacja, na której przeprowadzono pilotaż, pobiera ok. 201 MWh energii elektrycznej rocznie. Służy ona do zasilania m.in. klimatyzatorów, chłodni czy systemów grzewczych.

W Bydgoszczy zamontowano urządzenia pozwalające na bardziej efektywną produkcję ciepła i chłodu jednocześnie. Dodano do nich instalacje odzyskujące ciepło produkowane przez różne urządzenia elektryczne, takie jak lodówki i klimatyzatory. Jest ono potem wykorzystywane do podgrzewania wody w łazienkach i myjni. Wszystkie zastosowane rozwiązania pozwoliły ograniczyć zapotrzebowanie stacji na energię elektryczną do 37 MWh rocznie.

Kolejnym istotnym komponentem systemu są panele fotowoltaiczne. Dzięki nim stacja sama wytwarza zdecydowaną większość potrzebnej energii. Analizy danych z pilotażu wskazują, że w skali roku, stacja będzie w stanie wyprodukować aż 86 proc. energii niezbędnej do jej działania.

System przetestowany na stacji ORLEN w Bydgoszczy został opracowany przez inżynierów z polskiej firmy IGLOO, producenta urządzeń chłodniczych, agregatów inwerterowych i kogeneracyjnych oraz pomp ciepła. W trakcie pilotażu zgromadzono dane, które posłużą do dalszej optymalizacji instalacji. Zostaną one wykorzystane przy montażu tego systemu na kolejnych stacjach sieci ORLEN.