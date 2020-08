W centrum Katowic powstaje luksusowy hotel butikowy. To projekt Good Time Design

Róg ulic Warszawskiej i Mielęckiego to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Katowicach. Powstanie tutaj hotel butikowy spod kreski pracowni Good Time Design.

Róg ulic Warszawskiej i Mielęckiego to jeden z najbardziej reprezentacyjnych adresów w Katowicach. Jednocześnie do tej pory znajdował się tutaj niezagospodarowany plac. To się niebawem zmieni, bo w tej chwili już trwają prace budowlane, w wyniku których powstanie nowy hotel w mieście.

Będzie to ekskluzywny hotel butikowy oferującym gościom duże, bo ponad 30-metrowe pokoje. Zarówno projektantom, jak i inwestorom zależało na stworzeniu miejsca o wysokim standardzie, przepełnionego atmosferą luksusu.

Gliwicka pracownia Good Time Design postawiła na materiały wysokiej jakości oraz indywidualny, nowoczesny charakter wnętrz. Priorytetem była wysoka personalizacja przestrzeni, dlatego też każdy z 36 pokoi ma swój indywidualny styl, przy jednoczesnym zachowaniu spójności wnętrz w całym obiekcie. Stonowana kolorystyka tworzy przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi, z kolei szczodrze zastosowane elementy graficzne i geometryczne motywy dodają przestrzeniom hotelowym charakteru.

Architektura sześciokondygnacyjnego budynku, będzie nawiązywać do zwartej zabudowy sąsiadujących kamienic, wprowadzając jednak do przestrzeni również nowoczesne akcenty, jak choćby duże przeszklenia na elewacjach. Hotel ma być w dużej mierze samowystarczalny energetycznie. Planowana jest instalacja pomp ciepła, fotowoltaiki, a nawet miniturbiny na dachu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 r.

Projekt: Good Time Design

Inwestor: Andrzej Goczoł

Wykonawca: JW Konstrukcje