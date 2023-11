W centrum Kielc staną dwa wysokościowce. Na poprzemysłowym terenie może powstać nowoczesne osiedle

Teren poprzemysłowy w centrum Kielc może zmienić się w nowoczesne osiedle mieszkaniowe z dwoma wysokościowcami górującymi nad okolicą. Osiedle z 900 mieszkaniami i 5 tys. mkw. powierzchni biurowej chce zrealizować spółka BC&O Polska 1.

Nowa inwestycja mieszkaniowa ma szanse powstać w centrum Kielc. Nowy Czarnów dostał zielone światło od Rady Miasta Kielc. Na terenach przy ul. Mielczarskiego przewidziane jest zielone osiedle, w którym może powstać ponad 900 mieszkań. We wrześniu 2023 r. radni kieleckiego ratusza zaakceptowali planowaną zabudowę i poparli „lex deweloper” w tym miejscu.

– Uważam, że to jedyna i właściwa decyzja, jaką mogli poprzeć radni. Teren poprzemysłowy może zmienić się w nowoczesne osiedle mieszkaniowe, w którym zaprojektowano około 5 tysięcy m kw. powierzchni biurowej, co może stanowić atrakcyjną przestrzeń do stworzenia miejsca pracy dla dużej ilości osób – komentuje Mirosław Sroka, prezes BC&O Polska 1, spółki, która należy do grupy Kolporter.