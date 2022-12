W centrum Łodzi powstaną trzy wieżowce zamiast jednego biurowca. To plan warszawskiego dewelopera i krakowskich architektów

Projekt bazujący na przepisach specustawy mieszkaniowej zmieni oblicze ścisłego centrum Łodzi. Przy al. Piłsudskiego 22, między ul. Kilińskiego a ul. Sienkiewicza (naprzeciwko Galerii Łódzkiej), deweloper Prime Łódź 1 chce wznieść zespół wysokich budynków mieszkalnych z handlem i usługami. Wyburzony ma zostać budynek biurowy Łódź 1, zwany biurowcem Philipsa lub Infosysu.

REKLAMA

W centrum Łodzi przy al. Piłsudskiego 22, między ul. Kilińskiego a ul. Sienkiewicza, deweloper Prime Łódź 1 chce wznieść zespół wysokich budynków mieszkalnych z handlem i usługami.

Koncepcję architektoniczną nowej inwestycji Prime Łódź 1 przygotowała krakowska pracownia Loesch + Partnerzy.

Wniosek o ustalenie lokalizacji dla tej inwestycji trafił właśnie do Rady Miejskiej w Łodzi. O ile radni go zaakceptują – a jeśli spełnia wymogi formalno-prawne, prawdopodobnie tak się stanie – warszawski deweloper będzie mieć otwartą drogę do wystąpienia o pozwolenie na budowę - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Trzy budynki przy Piłsudskiego

Projekt rozpisany jest na trzy etapy, a każdy z nich ma zaowocować nowym budynkiem na działce. Koncepcja architektoniczna krakowskiej pracowni Loesch + Partnerzy zakłada, że najpierw ma powstać gmach A – na działce odsuniętej od al. Piłsudskiego, a po sąsiedzku z istniejącym już gmachem ReAct. W drugim etapie wyburzony ma zostać biurowiec Łódź 1, a na jego miejscu powstanie budynek B inwestycji. Zwieńczeniem projektu będzie zaprojektowany na planie litery L budynek C, który stanie najbliżej ul. Sienkiewicza (na granicy planowanej do zabudowania działki przy ul. Sienkiewicza 62).

Wyburzony ma zostać budynek biurowy Łódź 1, zwany biurowcem Philipsa lub Infosysu, fot. UM Łódź

Deweloper zapowiada powstanie od 600 do 900 mieszkań i ok. 2 tys. mkw. lokali użytkowych. Nowe budynki mają mieć po 17 kondygnacji nadziemnych (ok. 55 m), a dwie najniższe ma łączyć „podium”, z którego wyrastać będą wieże mieszkalne. To w tej niskiej zabudowie mają się koncentrować lokale usługowo-handlowe, część zajmie też nadziemny garaż uzupełniający podziemny parking. Na dachach „podium”, jak i wszystkich trzech wież, zaprojektowano zielone ogrody z żywą roślinnością i infrastrukturą parkową. Wedle projektodawcy całość ma stanowić "(...) spójny i nowoczesny kompleks zabudowy o charakterze właściwym rangą dla zabudowy ważnej pierzei jednej z głównych arterii miejskich Łodzi".