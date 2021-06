W centrum Rzeszowa może stanąć 100-metrowa wieża. Projekt nawiązuje do tradycji kształtowania tkanki miejskiej

Przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, obok istniejącego stadionu Klubu Resovia urosnąć może 100-metrowa wieża, która górować będzie nad okolicznym krajobrazem. Budynek będzie częścią większego zespołu zaprojektowanego przez pracownię MWM Architekci i nawiązującego do tradycyjnych zasad kształtowania tkanki urbanistycznej.

Okolica istniejącego stadionu Klubu Resovia w Rzeszowie przejdzie metamorfozę. W miejscu obecnego boiska może powstać nowoczesne Centrum Lekkoatletyczne, a nieopodal stanie kompleks mieszkaniowy, którego najwyższa wieża osiągnie 100 metrów wysokości. Zespół budynków Resovia Residence stworzy zwarty kwartał intensywnej miejskiej zabudowy, o wyraźnie zaznaczonych pierzejach i charakterystycznych, otwierających się w kierunku ulic dziedzińcach.

Tradycja kształtowania tkanki miejskiej

Zabudowa została zaprojektowana tak, aby nawiązywaćdo tradycyjnych zasad kształtowania tkanki urbanistycznej. Według nich budynki sytuowane wzdłuż ulic tworzą zwarte pierzeje, co jakiś czas przerywane sekwencjami placów otwierających się na kolejne wnętrza urbanistyczne. Jak podkreślają autorzy projektu, w zabudowie charakterystycznej dla tradycyjnych miast budynki pochodzące z różnych epok sąsiadują ze sobą, tworząc spójną całość, w myśl zasady mówiącej, że „ład przestrzenny to uporządkowana różnorodność”.

Rozczłonkowanie brył to z kolei ukłon w stronę tradycyjnej, kamienicowej zabudowy, w której budynki zwrócone są węższymi ścianami w kierunku ulicy, zaś życie toczy się na zlokalizowanych w głębi wewnętrznych podwórkach. Pozwala to zmniejszyć poczucie skali i nadaje zabudowie przyjazny dla człowieka charakter.

- Zależało nam na tym, aby uniknąć monotonii charakterystycznej dla współczesnych osiedli. Staraliśmy się zbudować coś, co wygląda jak fragment historycznego miasta, w którym sąsiadują ze sobą budynki pochodzące z różnych epok i stylów – mówi arch. Maciej Łobos, CEO MWM Architekci. - W historycznej zabudowie śródmiejskiej, budynki są lokalizowane wzdłuż ulic, formując wyraźne pierzeje. Tworzą spójną całość, pomimo tego, że różnią się stylem, materiałami czy detalem. Zazwyczaj są zwrócone węższymi ścianami w kierunku frontu działki, co w przeszłości wynikało ze względów finansowych (dostęp do ulicy był kosztowny i na szerokie fasady stać było nielicznych bogaczy), a większość ich "życia” toczy się wewnątrz, na ukrytych w głębi podwórkach i w oficynach – wyjaśnia architekt.

Miasto przyjazne dla pieszych

W ramach inwestycji ma powstać ok . 600 mieszkań i apartamentów, ale dzięki swojej architekturze Resovia Residence ma być także częścią miasta przyjazną dla pieszych.

- Kultura samochodu spowodowała, że człowiek poruszający się z dużą prędkością nie ma szans na kontakt z otoczeniem, na percepcję detali i materiałów. Stąd miasta modernistyczne pełne są surowych, monumentalnych budynków, o wielkich, pozbawionych detalu płaszczyznach, które ogląda się z daleka, głównie z okien samochodu lub autobusu. Takie przestrzenie są dla ludzi poruszających się pieszo odpychające i nieprzyjazne – zauważa arch. Maciej Łobos.

- Kluczowa sprawa dla jakości przestrzeni publicznej to lokalizacja usług w parterach budynków i stworzenie miejsc, które umożliwiają nawiązywanie spontanicznych relacji. Pomiędzy budynkami, co jakiś czas otwierają się niewielkie miejskie palce i skwery, wokół których lokują się lokale gastronomiczne i usługowe. W takich miejscach mogą gromadzić się ludzie i tu tętni miejskie życie – dodaje.