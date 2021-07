W centrum Tych powstanie... sad owocowy

Na miejskim skwerze na ul. Hlonda w Tychach o powierzchni prawie 2000 metrów kw. wkrótce powstanie pierwszy, ogólnodostępny miejski sad. Będą w nim rosły m.in. czereśnie, wiśnie, mirabelki, brzoskwinie, jabłonie, różne odmiany malin czy jeżyny. Stworzenie ogrodu jadalnego jest możliwe dzięki realizowanego w Tychach budżetowi obywatelskiemu.

W sadzie znajdą się także tabliczki informacyjne z opisem poszczególnych drzew, krzewów i instrukcją uprawy.

- Dla odpowiedniej aranżacji przestrzeni, zachęcającej do korzystania z tego miejsca, mają powstać elementy małej architektury w wydaniu naturalistycznym m.in. kłody drewna, siedziska z drewna np. z miejskiej wycinki służące zarówno do wypoczynku, jak i do zabawy dzieci – mówi Róża Jaros z Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.

W sadzie znajdzie się miejsce dla pergoli w kształcie kopuły. Konstrukcja stanowić ma podporę dla winorośli oraz ma być elementem wyróżniającym sad i przyciągającym mieszkańców do korzystania z niego. Zaangażowanie mieszkańców – to jeden z celów projektu, dlatego w planach jest wspólne sadzenie drzew i krzewów podczas warsztatów, które zgodnie z założeniem odbywać się będą przed 15 listopada (dokładna data akcji sadzenia będzie podana co najmniej dwa tygodnie przed planowaną akcją).

Projekt powstaje w ramach tyskiego budżetu obywatelskiego. Oprócz zachęcenia mieszkańców do przebywania w sadzie i kosztowania owoców ma także poprawić retencję, bioróżnorodność, estetykę miejsca oraz zwiększyć atrakcyjność dla mieszkańców poszukujących terenów do rekreacji. Miejsce ma być także przestrzenią do edukacji np. w zakresie samowystarczalności żywieniowej, a także promocją miejskich upraw poprzez stworzenie ogrodu jadalnego.