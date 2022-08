W centrum Warszawy powstaje nowoczesny parking podziemny

Na placu Powstańców Warszawy w centrum stolicy powstaje nowoczesny parking podziemny. Ma on zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku. Za projekt odpowiada LAPstudio.

Cieszymy się z rozpoczęcia inwestycji, na którą Warszawa długo czekała. To doskonały przykład skutecznych działań z zakresu współpracy sektora publicznego i prywatnego, które przynoszą korzyści całemu miastu – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości w Ratuszu. – Zmieniamy stolicę, budujemy Nowe Centrum Warszawy, oddajemy przestrzeń pieszym. Duży parking podziemny w sercu miasta wpisuje się w te zmiany, a jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy z różnych powodów muszą skorzystać z dojazdu do centrum samochodem.

Koncesjonariusz, spółka IMMO Park Warszawa, w całości sfinansuje koszty inwestycji – szacowane na ok. 85 mln zł – i będzie eksploatować parking przez 36 lat. Po tym czasie obiekt zostanie przekazany Miastu.

Jako Mota-Engil Central Europe jesteśmy pionierami partnerstwa prywatno-publicznego. W tym formacie wybudowaliśmy parking pod placem Nowy Targ we Wrocławiu, a w naszym portfolio znajdują się również takie umowy na budowę i eksploatację parkingów w Gdańsku oraz Łodzi – mówi Marcin Podlecki, członek zarządu IMMO Park Warszawa.