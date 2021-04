W Choroszczy powstaje drewniane osiedle. W eskpresowym tempie

Spółka Polskie Domy Drewniane realizuje w Choroszczy osiedle drewnianych domów jednorodzinnych powstających w technologii prefabrykacji.

Przy ul. Rybackiej w Choroszczy. Powstaje tam 10 budynków jednorodzinnych, dwulokalowych oraz jeden budynek usługowy.

Dzięki zastosowanej technologii prefabrykacji gotowe elementy docierają na plac budowy, gdzie są montowane w całość w przeciągu zaledwie 3 dni.

Elementy domów wykonanych w technologii szkieletu drewnianego powstają w fabryce Unihouse w Bielsku Podlaskim.

Budowa zakończy się w IV kwartale br.

Elementy domów wykonanych w technologii szkieletu drewnianego powstają w fabryce Unihouse w Bielsku Podlaskim. Na jednym stanowisku elementy budynków tj. fragmenty ścian, słupki czy belki są docinane z chirurgiczną precyzją. Następnie druga maszyna zajmuje się łączeniem poszczególnych elementów w większą całość.

– Wszystkie elementy, które składają się na budynki w Choroszczy, przygotowujemy w naszej fabryce z największą dokładnością. Stosujemy cyfrową obróbkę, co powoduje, że proces jest precyzyjny co do milimetra i przypomina najnowocześniejszą fabrykę samochodów. To minimalizuje praktycznie całkowicie margines błędu, który w konwencjonalnym budownictwie jest duży większy – wyjaśnia Wojciech Wierciński, Mistrz Montażu, Unihouse SA

Wyprodukowanie wszystkich elementów składających się na 10 budynków, w których znajdzie się 20 lokali o powierzchni około 100 m2 oraz lokalu usługowego, zajmuje ok. 40 dni roboczych. Hala montażowa jest zadaszona, więc produkcja odbywa się niezależnie od pogody.

Dom gotowy w 3 dni

Gotowe elementy są pakowane i transportowane na ul. Rybacką w postaci systemu paneli. Każda ściana przyjeżdża oddzielnie i jest łączona już na placu budowy na przygotowanym obrysie. Jeden budynek rozłożony jest na 42 ściany, 8 stropów, 4 podciągi i 4 panele dachowe.

- Montaż jednego domu w całości to ok. 2,5-3 dni robocze. Część instalacji sanitarnych już znajduje się w ścianach. Pozostaje tylko zadbanie o łączenie pomiędzy ścianami. Montaż wszystkich dziesięciu budynków na placu budowy to ok. 1,5 miesiąca – uzupełnia Wojciech Wierciński.

Energooszczędność budownictwa drewnianego

Budynki w Choroszczy powstają w konstrukcji drewnianej, panelowej. Kształt domów zbliżony jest do sześcianu. Do tego nie ma balkonów ani innych elementów wystających poza obrys bryły domu. W efekcie nie posiadają one mostków termicznych i są energooszczędne. Wszystkie ściany zewnętrzne budynku będą izolowane wełną mineralną. Materiał ten minimalizuje wymianę cieplną między budynkiem a zewnętrznym otoczeniem. Jest ekologiczny i wysoce ognioodporny. Współczynnik przenikania ciepła w domach budowanych w Choroszczy będzie o ok. 20% niższy niż aktualnie obowiązująca norma WT 2021. Budynki będą przykryte dachem spadzistym, a jego konstrukcja przystosowana będzie pod montaż paneli fotowoltaicznych 5 kW. Każdy lokal będzie wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a na terenie osiedla znajdą się zbiorniki na wodę opadową służącą do podlewania zieleni.