W Chorwacji otwarto pierwszy hotel marki Mövenpick

W Zagrzebiu otwarto pierwszy w Chorwacji hotel marki Mövenpick.

- Otwarcie pierwszego hotelu Mövenpick w Chorwacji to wielki zaszczyt i kamień milowy dla lokalnej branży turystycznej. Cieszymy się, że możemy zaoferować gościom najwyższy poziom usług w prawdziwie ekskluzywnym i nowoczesnym otoczeniu. Zapraszamy podróżnych z całego świata do odkrycia wyjątkowego hotelu, w którym zadbano o wszystko, co niezbędne do przeżycia niezapomnianego wyjazdu. Ponadto, kontynuując wieloletnią strategię i zaangażowanie marki, Mövenpick Zagreb na każdym etapie codziennych operacji przyjmuje ekologiczny sposób myślenia i holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Ponadto, to pierwszy hotel na chorwackim rynku, który wprowadził kosmetyki klasy premium ze składnikami roślinnymi i ekstraktami organicznymi w dozownikach wielokrotnego użytku. Pozwoliło to na ograniczenie liczby jednorazowych opakowań i plastikowych odpadów. Hotel udostępnia także liczne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, a wkrótce zostanie uruchomiony system informacji dla gości nie wymagający użycia papieru. Jestem przekonany, że nowy Mövenpick podbije serca wszystkich gości, od międzynarodowych podróżników, po lokalną społeczność – podkreśla Mincho Pachikov, General Manager w Mövenpick Zagreb.

Z myślą o miłośników sztuki kulinarnej hotel zaprasza do restauracji Nikola's inspirowanej dokonaniami wspomnianego wcześniej Nikoli Tesli. Znakomici kucharze serwują w niej współczesne dania kuchni międzynarodowej, najlepsze lokalne specjały od miejscowych producentów oraz selekcję dań i potraw sygnowanych marką Mövenpick. Regionalne składniki i chorwackie aromaty tworzą wyjątkowe doznania kulinarne. W cieplejsze dni goście mogą skorzystać z urokliwego tarasu, idealnego do spożywania posiłków na świeżym powietrzu. Obok restauracji znajduje się bar The New Yorker, doskonałe miejsce na zakończenie wieczoru przy lampce dobrego wina lub koktajlu. Mövenpick Zagreb z dumą wprowadza do Chorwacji całą gamę produktów spożywczych marki Mövenpick, takich jak choćby uznaną kawę oferowaną w każdym pokoju i restauracji.

Dla gości biznesowych nowy hotel przygotował nowocześnie wyposażoną przestrzeń konferencyjną, która obejmuje salę na 120 miejsc, dwa mniejsze pomieszczenia. Dodatkowo do ich dyspozycji jest także prywatna sala vip LOUNGE 3328 nazwaną ku upamiętnieniu numeru pokoju, w którym zatrzymał się Nikola Tesla w słynnym hotelu New Yorker. To miejsce jest idealne do organizowania zebrań, nieformalnych spotkań i imprez okolicznościowych. W celu zachowania pełnej dyskrecji można do niego przejść bezpośrednio z garażu podziemnego. W obiekcie nie zabrakło także całodobowej bezpłatnej siłowni z myślą o aktywnym wypoczynku.