W Ciechanowie powstanie ekologiczny i modułowy żłobek

Drewniany, modułowy, efektywny energetycznie - taki ma być nowy żłobek, który w 2025 r. ma powstać w Ciechanowie.

REKLAMA

W 2025 roku do dyspozycji mieszkańców Ciechanowa zostanie oddany nowy żłobek miejski.

Zostanie on wybudowany przed firmę Unihouse, producenta ekologicznych budynków modułowych.

Budynek będzie energooszczędny, ekologiczny i odpowie na potrzeby jego przyszłych użytkowników.

Zapotrzebowanie na miejsca w ciechanowskich żłobkach nie słabnie. Na chwilę obecną miasto dysponuje 76 miejscami, ale władze dokładają starań, by odpowiadać na rosnące potrzeby rodziców. Rozbudowa istniejących placówek nie jest już możliwa, podobnie jak zwiększenie limitu przyjmowanych dzieci, dlatego samorząd miejski podjął decyzję o budowie nowego pięciooddziałowego żłobka, zwiększającego ofertę miasta o 100 dodatkowych miejsc.

Na lokalizację obiektu wyznaczono działkę miejską o pow. ponad 5 tys. mkw. przy ul. Prymasa Tysiąclecia. Tak duży teren daje możliwość postawienia nowoczesnej placówki w myśl zasad zrównoważonego budownictwa, z obszernym placem zabaw i szeregiem rozwiązań, dzięki którym eksploatacja budynku będzie zarówno ekonomiczna, jak i ekologiczna.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę nowego żłobka. Jest to firma Unihouse, specjalizująca się w technologii modułowej, którą wykorzystuje do budowy obiektów w konstrukcji szkieletowej drewnianej. Drewniane komponenty służą w niej do budowy szkieletu budynku. Puste przestrzenie wypełnia się dobrze izolującą wełną mineralną. W połączeniu z prefabrykacją w postaci modułów kubaturowych możliwe jest zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej budynku.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę nowego żłobka. Jest to firma Unihouse, specjalizująca się w technologii modułowej, którą wykorzystuje do budowy obiektów w konstrukcji szkieletowej drewnianej.

Budując kolejny nowy obiekt użyteczności publicznej przy tak dużych kosztach energii dla samorządów, jakie widzimy dziś, musimy myśleć o optymalizacji kosztów utrzymania budynku. Żłobek będzie efektywny energetycznie. Mowa tu o wykorzystaniu energii na ogrzanie, ochłodzenie, wentylację, klimatyzację oraz zasilenie wszystkich urządzeń. Wykorzystane będą odnawialne źródła energii. Ogrzewanie budynku i podgrzanie wody użytkowej zapewni pompa ciepła. Z kolei na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, by generować energię na pokrycie zapotrzebowania energetycznego obiektu - mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Wybór drewna na główny materiał budowlany to kolejny atut nowego żłobka.

- Zastosowanie drewnianych materiałów i prefabrykowanych elementów zapewnia wysokiej jakości izolację termiczną, ale również zapewnia duże bezpieczeństwo, zwłaszcza pożarowe. Drewno stosowane do budowy modułów jest czterostronnie strugane i podwójnie fazowane, co sprawia że budynek spełnia najwyższe normy w zakresie odporności pożarowej zarówno na rynku polskim jak i innych rynkach europejskich .Wysoką jakość i właściwości elementów technologii Unihouse, potwierdzają badania techniczne i eksperymenty pożarowe, w tym te, które realizował Instytut Techniki Budowlanej – mówi Kamil Kowalczyk, Dyrektor Sprzedaży Unihouse.

Budynek nowego żłobka będzie miał jedną kondygnację o powierzchni użytkowej ok. 1070 m2. W ramach projektu wykonawca nie tylko zbuduje odpowiadający na potrzeby dzieci budynek z pełnym zapleczem gastronomicznym, administracyjnym, socjalnym oraz technicznym, ale też kompleksowo wyposaży wszystkie pomieszczenia budynku, zbuduje plac zabaw, zagospodaruje pozostałą część działki i uzyska pozwolenie na użytkowanie. Termin realizacji, łącznie z pracami projektowymi, wynosi 650 dni od dnia podpisania umowy.