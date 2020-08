W Częstochowie powstaje dom dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi

W Częstochowie ruszyła budowa domu dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

REKLAMA

Zapewnienie opieki dorosłym niepełnosprawnym wciąż stanowi poważną kwestie w naszym kraju na poziomie ustawodawcy, pozytywnym jednak aspektem są inicjatywy takie jak Dom Oczami Brata, który powstaje w Częstochowie. Wsparcie budowy oraz produkty w postaci technik zamocowań zapewnia firm Klimas Wkręt-met.

Dom dla 16stu osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną pełnić będzie funkcję Rodzinnego Domu Pomocy, będzie również miejscem aktywizacji dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną w nim stworzone 3 pracownie rehabilitacyjne.

Dotychczas fundacja Dom Oczami Brata uruchomiła m.in.: Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego, Klubokawiarnię „Alternatywa 21”, dziewięć pracowni aktywizacji społeczno-zawodowej oraz trzy mieszkania wspomagająco-treningowe, mieszkanie socjalne. Realizuje także szereg działań kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością: np., program (Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie, dzięki któremu promuje uzdolnione osoby niepełnosprawne, oswaja z tematem niepełnosprawności uczniów szkół prowadząc cykl warsztatów pn. DOWN-LOVE oraz animuje wolontariat w Częstochowie i okolicach. Wdrożyła innowacyjny model asystentury społecznej, czynnie uczestnicząc w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Usług Asystenckich.

Dnia 21 sierpnia odbyła się uroczystość związana z podpisaniem i wmurowaniem aktu erekcyjnego budowy Domu Oczami Brata. Wydarzenie tym samym zwieńczyło koniec I etapu budowy, tj. wylania fundamentów oraz zapoczątkowało kolejne etapy budowy. W wydarzeniu uczestniczyła Joanna Klimas, reprezentująca markę wspierającą projekt.

– Wspieramy budowę finansowo, ale też dostarczamy materiały w postaci systemów zamocowań, które będą obecne właściwie na każdym etapie budowy. Pełny zakres technik zamocowań od łączników stosowanych do ociepleń, dachów, do montażu stolarki otworowej i zamocowań elektroinstalacyjnych, aż po produkty przeznaczone do prac wykończeniowych. Powstanie Domu to inicjatywa społeczna, dlatego mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie posłuży jako przykład i do Fundacji zgłaszać się będą kolejni darczyńcy – podsumowuje Joanna Klimas.