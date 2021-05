W Częstochowie powstało przejście dla pieszych 3D

Efekt iluzji optycznej 3D pomoże poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych obok przedszkola i zespołu szkół specjalnych w Częstochowie.

W Częstochowie powstało kolejne w Polsce trójwymiarowe przejście dla pieszych, zrealizowane w ramach programu Hello ICE – Budimex dzieciom.

Trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie powstało tuż obok przedszkola, zespołu szkół specjalnych oraz siedziby Miejskiego Zarządu Dróg.

Efekt iluzji optycznej zastosowanej w trójwymiarowych przejściach zdał już egzamin m.in. w Indiach i na Islandii, gdzie kierowcy, widząc oznakowania w technologii 3D zdejmowali nogę z gazu, a prędkość pojazdów malała średnio o 40%.

Po Bartoszycach, Lesznowoli, Miechowie i Sanoku, Częstochowa to już piąte miasto w kraju, które przetestuje zyskujące na popularności rozwiązanie, poprawiające bezpieczeństwo pieszych na drodze. Pasy 3D w Częstochowie to dopiero początek podobnych inwestycji w 2021 r. W kolejnych miesiącach pasy 3D mają powstać jeszcze w co najmniej pięciu lokalizacjach.

– W 2021 r. kontynuujemy pilotażowy projekt malowania pasów 3D, który w ubiegłym roku spotkał się ze sporym zainteresowaniem miast i samorządów. To nowatorskie rozwiązanie, które dotychczas w Polsce nie było bardzo popularne. Obecnie jednak coraz więcej miast wyraża chęć jego przetestowania, co bardzo nas cieszy, bo potwierdza zaangażowanie samorządów w jakże ważną kwestię, jaką jest bezpieczeństwo pieszych na drogach – mówi Cezary Mączka, Członek Zarządu Budimex.

W Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie zwracają uwagę na to, że każde działanie, które ma szanse w przyszłości poprawić bezpieczeństwo pieszych na miejskich drogach jest warte podjęcia i przetestowania.

– Nie możemy z uwagi na brak odpowiednich regulacji prawnych w naszym kraju wprowadzić powszechnie rozwiązań związanych z oznakowaniem trójwymiarowym na drogach publicznych. Jednak jesteśmy w o tyle uprzywilejowanej sytuacji, że taka możliwość pojawiła się na drodze wewnętrznej prowadzącej m.in. do naszej nowej siedziby – powiedział Maciej Hasik, rzecznik prasowy częstochowskiego MZD i dodaje. – Nie będzie to jednak testowanie dla samego testowania, bo droga jest dojazdem także dla instytucji sąsiednich. Jest to m.in. szkoła i placówki wychowawcze, a więc trójwymiarowa zebra ma szanse generować większą ostrożność wśród kierujących i będzie pomocna dla tych, którzy w obrębie naszej siedziby poruszają się pieszo.

Tak jak podkreślił Hasik, trójwymiarowe przejście dla pieszych w Częstochowie powstało tuż obok przedszkola, zespołu szkół specjalnych oraz siedziby Miejskiego Zarządu Dróg, co tylko podkreśla zaangażowanie miasta w propagowanie dobrych wzorców oraz zwiększanie świadomości o bezpieczeństwie zarówno wśród pieszych jak i kierowców. Dlaczego jest to tak istotne?