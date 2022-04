W dawnej siedzibie Nintendo z 1930 r. powstał butikowy hotel. W projekt zaangażowany sam Tadao Ando

Otwarty kilka dni temu hotel Marufukuro w Kioto to wyjątkowe miejsce na mapie japońskiej turystyki. Goście wypoczywać mogą w blisko stuletnim budynku, w którym swoją pierwszą siedzibę miała firma Nintendo. Z kolei nowopowstałą dobudówkę zaprojektowała sława japońskiej architektury, zdobywca prestiżowej Nagrody Pritzkera z 1995 roku, architekt Tadao Ando.

REKLAMA

Miejsce z historią

Kioto to wyjątkowe miejsce na mapie Japonii, pełne urokliwych uliczek, tradycyjnej architektury i zabytkowych budynków. To tutaj też stoi gmach będący pierwszą siedzibą globalnego producenta gier komputerowych i konsoli do gier, Nintendo. Z tą różnicą, że firma działalność rozpoczynała jako... producent gier karcianych.

Zbudowany w 1930 roku budynek przeszedł renowację i został rozbudowany według projektu światowej sławy japońskiego architekta i laureata Nagrody Prtizkera, Tadao Ando. 1 kwietnia br. otworzył w nim swoje podwoje butikowy hotel Marufukuro zarządzany przez globalną grupę hotelarską Plan Do See, która była także inwestorem i pomysłodawcą projektu.

Nazwa hotelu nie jest przypadkowa – nawiązuje do pierwotnej nazwy Nintendo, Marufuku Inc., założonej przez rodzinę Yamauchi. Przez blisko 30 lat działalności firma sprzedająca gry karciane pozostawała w pierwotnej siedzibie, zlokalizowanej w cichej okolicy Kioto, Kagiyacho, otoczonej z dwóch stron przez rzeki. Finalnie firma opuściła budynek w roku 1959, przenosząc się do nowego biura. Od tego czasu stał on pusty. Teraz, po ponad 70 latach zyskał nowe życie.

Niezwykłe wrażenia

Marufukuro to kameralny hotel butikowy o luksusowym standardzie. Swoim gościom oferuje 18 pokoi, w tym 7 apartamentów. Jak na hotel butikowy przystało, wystrój każdego pokoju jest inny, pełen designerskich detali i smaczków. Wśród nich warto wymienić pokój z tradycyjnymi matami tatami oraz wanną na świeżym powietrzu czy idealny na dłuższe pobyty, zaprojektowany w całości przez Tadao Ando Residential Suite, w którym do dyspozycji gości są mała spiżarka i pralka.

Gwiazdą wśród oferowanych pokoi jest natomiast Marufukuro Suite – jedyny pokój w całym hotelu, który położony jest zarówno w starej, odrestaurowanej części budynku, jak i w nowej dobudówce. Tutaj goście mogą doświadczyć zarówno niezwykłej atmosfery dawnych wnętrz hotelu, jak i wypocząć wśród nowoczesnego wystroju spod kreski Tadao Ando.

W Marufukuro można również zwiedzić Bibliotekę dNA, czyli przestrzeń, którą wypełniają oryginalne przedmioty opowiadające historię marki Nintendo. W tej samej przestrzeni znajduje się również bar z wyborem japońskich i międzynarodowych alkoholi, a bezpośrednio sąsiaduje z nią część zewnętrzna hotelu.