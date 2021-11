W dawnym kantorze fabryki Poznańskiego w Łodzi powstaną nowoczesne biura

Rusztowania na budynku dawnego kantoru Izraela Poznańskiego są zapowiedzią zmian, jakie przechodzi ten wzniesiony pod koniec XIX w. łódzki obiekt.

REKLAMA

Stary kantor właściwie nie zmieni swojej funkcji, pozostanie budynkiem biurowym, jednak już w postaci plasującej go w XXI w. – Chcemy tu stworzyć prestiżowe powierzchnie biurowe z infrastrukturą na najwyższym poziomie. Okolica jest ekskluzywna, żeby wspomnieć chociaż wielokrotnie nagradzany hotel Vienna House Andel's Łodź czy Manufakturę, hotel Puro. Będąc w takim otoczeniu, chcemy, żeby również kantor był obiektem wysokiej klasy – mówi Karolina Tobiańska z firmy Max Welt, która stoi za metamorfozą budynku.

Z zewnątrz zmian w zasadzie nie będzie, poza koniecznymi pracami renowacyjnymi, bo kantor to obiekt objęty ochroną konserwatorską, wpisany do rejestru zabytków. Więcej pracy będzie wymagał w środku. Dotyczy to przede wszystkim montażu technicznej infrastruktury koniecznej dla obiektów biurowych XXI w. Na parterze powstaną lokale usługowe z myślą np. o gastronomii lub galerii sztuki. Najpoważniejsze zmiany zajdą na szczycie budynku, który zostanie nadbudowany o jedną kondygnację. Będą tam pomieszczenia biurowe, ale także taras widokowy. Budynek zaoferuje łącznie ok. 2 tys. mkw. powierzchni biurowych. Ma zostać oddany do użytku na przełomie 2022 i 2023 r.

XIX-wieczne korzenie kantoru Poznańskiego

Kantor to trzykondygnacyjny budynek wzniesiony w 1885 r. pomiędzy bramą fabryczną a pałacem Poznańskiego, utrzymany w stylu eklektycznym. W latach 1899-1907 budynek uległ rozbudowie, która była powiązana z jednoczesną przebudową pałacu. Na parterze budynku zachowały się autentyczne wnętrza biurowe. Ostatniego remontu dokonano tam w latach 60. ub. w.