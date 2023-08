W Dolinie Trzech Stawów powstanie nowy pumptrack

Rusza przetarg na budowę toru pumptrack w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Projekt realizowany jest ramach Budżetu Obywatelskiego.

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z budową toru pumptrack.

Tor będzie dostosowany do jazdy na rowerze, hulajnodze oraz rolkach i zwiększy rekreacyjną ofertę Doliny Trzech Stawów.

To kolejny projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

W ramach zadania objętego przetargiem zostanie wykonane ukształtowanie terenu pod tor rowerowy, a także roboty polegające na wyrównaniu i utwardzeniu powierzchni gruntu. Na skarpach toru pojawi się trawa z rolki. Dodatkowo, do dyspozycji mieszkańców będą również urządzenia małej architektury – ławki, kosze oraz stojaki rowerowe. W ramach inwestycji powstaną dwa tory pumptrack – mini pumptrack dla dzieci i początkujących oraz easy pumptrack dla średniozaawansowanych. Kwota, jaką ZZM planuje przeznaczyć to ponad 760 tys. zł. Oferty można zgłaszać do 22.08. Wybrany wykonawca będzie miał niecałe 6 miesięcy na wykonanie zadania.

Budżet Obywatelski to narzędzie, które pozwala mieszkańcom zrealizować inwestycje według ich pomysłu. Wydzielenie z budżetu środków na realizację projektów mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, tylko na terenie popularnej Doliny Trzech Stawów pozwoliło stworzyć nowe alejki spacerowe, siłownie zewnętrzną czy pierwszy w Katowicach wodny plac zabaw – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Kolejną inwestycją na tym obszarze będzie tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach. To projekt, który w ubiegłorocznym głosowaniu poparło ponad 8 tys. mieszkańców. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy pumtracku, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać już w przyszłym roku – dodaje prezydent.

Mini pumptrack przeznaczony będzie dla użytkowników z młodszej grupy wiekowej oraz mniej zaawansowanych. Powierzchnia będzie utwardzana, z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość mini pumptracka wyniesie 32 m, a szerokość 1,5 m. Natomiast easy pumptrack będzie przeznaczony dla użytkowników bardziej zaawansowanych – będzie miał nieregularny kształt z dużą ilością przeszkód. Długość tego toru będzie wynosić 243 m, a szerokość 1,7 m.