W duchu tatrzańskiego schroniska. Oto najnowszy projekt Karpiel Steindel Architektura

Shelter House, który powstał w Kościelisku to najnowszy projekt pracowni Karpiel Steindel Architektura. To współczesne odwołanie do architektury górskich schronisk wznoszonych w Tatrach w tzw. stylu nowozakopiańskim.

Shelter House to najnowszy projekt pracowni Karpiel Steindel Architektura, który powstał w Kościelisku.

Jan Karpiel Bułecka jr.: "W projekcie chcieliśmy zawrzeć wyjątkowe walory zakopiańskiej architektury".

Shelter House to dom stworzony z myślą o tym, aby dawać schronienie rodzinom, które zdecydują się na jego wynajem.

Shelter House powstał w Kościelisku, w dzielnicy willowej. Bezpośrednią inspiracją dla projektu były schroniska górskie z lat 20. i 40. Murowaniec na Hali Gąsienicowej oraz schronisko na Hali Ornak.

Dom w duchu tatrzańskiego schroniska

W projekcie chcieliśmy zawrzeć wyjątkowe walory zakopiańskiej architektury, nawiązując jednocześnie do mniej oczywistych realizacji, które ugruntowały lokalne tradycje budowlane. Zabudowa najpopularniejszych schronisk, które większość z nas kojarzy z górskich wycieczek to element odtwarzania tradycji i pamięci o tych miejscach, a zarazem próba nadania budynkom mieszkalnym cech, które kojarzą się z bezpieczeństwem i przytulnością – tłumaczy architekt Jan Karpiel Bułecka jr.

Charakterystyczna dla tego projektu jest wzniesiona na wysokość pierwszej kondygnacji, kamienna rama, stanowiąca zarazem bezpieczne zadaszenie parterowego tarasu. Masywna, niemal monolityczna, nadaje bryle solidności i surowości, cechujących architekturę wysokogórskich schronisk.

Dwie potężne lukarny dachowe same tworzą balkony, zadaszając zarazem poziom tarasów poniższych kondygnacji, fot. Anna Michałek

Dwie potężne lukarny dachowe same tworzą balkony, zadaszając zarazem poziom tarasów poniższych kondygnacji. Z obu otwiera się widok na przyrodę z wysokości, która uchronić ma domowników przed najobfitszymi opadami śniegu. Sam dach pokryty jest w całości nowoczesną, aluminiową łuską nawiązującą do kamiennego łupka, którym dawniej kryto górskie schroniska nadając im ciężaru i trwałości, aby z powodzeniem mogły opierać się potężnej sile wiatrów, wiejących w Tatrach.

Elewację ściany szczytowej pokrywają różnej szerokości deski układane w kilkumilimetrowych odstępach. Z upływem czasu, gdy drewno będzie pracowało, stworzy oryginalną tektonikę, dodając elewacji naturalnego detalu. To symboliczne odwołanie do przeszłości, gdy zdobycie przez górali desek takiej samej szerokości było niemal niemożliwe. Ratowali się więc czym mogli – opowiada Jan Karpiel - Bułecka jr.

Shelter House to dom stworzony z myślą o tym, aby dawać schronienie rodzinom, które zdecydują się na jego wynajem, fot. Karpiel Steindel Architektura

Podobnie jak miało to miejsce w górskich schroniskach, architektura nadawała charakteru wnętrzom. Tu również projekt pozostaje konsekwentny swemu pierwowzorowi, operując tymi samymi materiałami zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach. Shelter House to dom stworzony z myślą o tym, aby dawać schronienie rodzinom, które zdecydują się na jego wynajem. Wtopiony w naturalne środowisko, gościnnie zaprasza do swoich bezpiecznych murów, przepełnionych duchem tradycji i niepowtarzalnm widokiem na Tatry.