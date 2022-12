W fabryce Scheiblera powstaną lofty spod kreski Medusa Group. Fuzja wkracza w kolejny etap realizacji

Flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera wkracza w nowy etap realizacji. Historyczne budynki przejdą rewitalizację spod kreski Medusa Group, po której zyskają funkcję mieszkaniową.

Fuzja, jeden z największych wielofunkcyjnych projektów „destination” prowadzonych przez Echo Investment, wkracza w kolejny etap prac.

W północnej części pofabrycznego kompleksu rewitalizację przejdą dwa historyczne budynki, które zyskają funkcję mieszkaniową.

Jeden z obiektów zostanie całkowicie odrestaurowany, a w jego wnętrzach powstanie 171 klasycznych loftów.

W drugim zrewitalizowane zostaną zewnętrzne historyczne mury, w otoczeniu których pojawi się nowy budynek oferujący 160 mieszkań inspirowanych stylem loftowym.

Projekt loftów i mieszkań loftowych to dzieło pracowni architektonicznej Medusa Group, która jest także projektantem całości kompleksu.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

Wielofunkcyjny kwartał miejski

Fuzja to wielofunkcyjny kwartał miejski, gdzie na 8 hektarach trwa rewitalizacja historycznej zabudowy po dawnych zakładach włókienniczych Karola Scheiblera. Dawny blask odzyskała już otwarta na miasto południowa część kompleksu z zabytkową Elektrownią i Ogrodami Anny. Ta część Fuzji już tętni życiem. Do dwóch biurowców, które powstały na terenie kompleksu wprowadziła się firma Fujitsu, jeden z największych na świecie dostawców infrastruktur i wsparcia informatycznego.

Cztery budynki mieszkalne zlokalizowane przy Ogrodach Anny, w krótkim czasie zyskały nowych lokatorów. Pierwsze dwie nieruchomości wyprzedały się już w 100 proc. W trzecim budynku sprzedanych zostało 97 proc. lokali, natomiast czwarta nieruchomość, która będzie gotowa w III kwartale 2023 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 80 proc. W przyszłym roku swoje lokale w historycznych budynkach Fuzji otworzą także takie brandy jak m. in. Bakery, Deseo, czy Zdrowa Krowa.

Rewitalizacja północnej części kompleksu

Prace na terenie Fuzji rozpoczynają się w północnej części inwestycji, gdzie w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt loftowy.

Teraz prace na terenie Fuzji rozpoczynają się w północnej części inwestycji, gdzie w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt loftowy. Powstanie tu 331 mieszkań o łącznej powierzchni 18,5 tys. mkw.

Łódź w ostatnich latach słynie z projektów miastotwórczych jakimi są projekty mixed-use. To niezwykle istotne dla lokalnych społeczności, aby powstające nowe osiedla mieszkaniowe oprócz swojej funkcji podstawowej tworzyły mieszkańcom przestrzenie do pracy i spędzania wolnego czasu, czyli były miejscami przyjaznymi do życia. Takim miejscem jest Fuzja, która łączy w sobie funkcję mieszkaniową, biurową, usługową i przede wszystkim ogólnodostępne tereny zielone. Wszystkie te elementy tworzą małą dzielnicę o niepowtarzalnym industrialnym klimacie, idealnie wpisującą się w trend work-life balance – mówi Adam Pustelnik Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

W ramach rewitalizacji północnej części kompleksu zaprojektowane zostały dwa budynki mieszkalne. W pierwszym etapie powstanie zupełnie nowy sześciokondygnacyjny budynek zbudowany w obrysie historycznych murów dawnej hali fabrycznej pełniącej funkcję wykańczalni.

Architekci Medusa Group zaprojektowali nowoczesny budynek mieszkalny z nadbudową, połączony z historyczną ścianą tarasami i balkonami. Przyszli mieszkańcy będą mieli tu do dyspozycji mieszkania w stylu loftowym – wysokie, z dużymi oknami zapewniąjacymi bardzo dobry dostęp do światła dziennego, a także prywatne ogródki lokatorskie. Łącznie powstanie 160 mieszkań, których sprzedaż właśnie ruszyła.

Bogata historia, wymarzona lokalizacja i niepowtarzalna atmosfera miejsca sprawiają, że lofty w łódzkiej Fuzji to jedna z najbardziej unikalnych inwestycji w Polsce. Jako Echo Investment tworzymy dobre miejsca do życia doceniane przez naszych klientów i inwestorów. Jesteśmy pewni, że także łódzkie lofty spełnią ich oczekiwania. Skończyły się czasy, gdy ludzie kupowali tylko przysłowiowe cztery ściany, teraz ważne jest też otoczenie. Chcemy miejsca wielofunkcyjnego, gdzie możemy na wyciągnięcie ręki skorzystać z oferty restauracji czy kawiarni, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, odpocząć w ciszy w otoczeniu zieleni i pięknej architektury, a jednocześnie mieć blisko do ścisłego centrum miasta, sklepów, usług i biznesu. I taka właśnie jest Fuzja – otwarta na ludzi i ich potrzeby. Lofty i mieszkania loftowe to projekt pełen wyzwań, tworzymy bowiem coś nowoczesnego dotykając jednocześnie tkanki historycznej, to zawsze niesamowite doświadczenie i ogromna satysfakcja, gdy dawnym budynkom możemy nadać nowe życie. Cieszymy się, że tak ważną dla Echo Investment inwestycję realizujemy właśnie w Łodzi, mieście z piękną fabryczną tradycją – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży projektów mieszkaniowych w Echo Investment.

Drugi etap inwestycji to rewitalizacja historycznego budynku pełniącego dawniej funkcję drukarni. Budynek o kształcie odwórconej litery L posiada historycznie dwie kondygnacje w części zachodnio – południowej i trzy kondygnacje w części północno – wschodniej. Obiekt zostanie nadbudowany by docelowo osiągnąć cztery kondygnacje i 18 metrów wysokości. W ramach rewitalizacji dawna drukarnia odyska swój blask, a oryginalne pofabryczne wnętrza zostaną zaadaptowane na 171 wyjątkowych loftów.

Opowieść o fabrycznej historii miejsca

Dwa zaprojektowane budynki to przede wszystkim opowieść o fabrycznej historii tego miejsca. Jeden z obiektów, bardziej wierny definicji loftów, będzie wykorzystywał maksymalnie substancję już istniejącą, oczyszczoną, zabezpieczoną, przygotowaną tak, żeby mogło się tutaj żyć w sposób wygodny, bezpieczny i z charakterem. Drugi obiekt będzie realizować całkowicie nową definicję pojęcia loftów. Stworzymy nowoczesny budynek, który dosłownie wyrośnie w otoczeniu dawnego muru i stanie się nową opowieścią o mieszkaniu w przestrzeni industrialnej – mówi Przemo Łukasik z pracowni architektonicznej Medusa Group, odpowiedzialnej za projekt loftów i mieszkań loftowych w Fuzji.

Odrestaurowane zostaną oryginalne mury historycznych budynków, w tym autentyczna różowa łódzka cegła stanowiąca wyróżnik fabrycznych zabudowań na terenie Łodzi. Echo Investment odnowi także żeliwne filary, elementy klatek schodowych oraz szprosy w oknach. Przestrzenie wspólne otaczające lofty i mieszkania loftowe wykończone zostaną w minimalistycznym stylu z wykorzystaniem betonu, hartowanej stali i szkła. Jednym z ciekawych rozwiązań będzie adaptacja żeliwnych słupów, które kiedyś wspierały stropy, a teraz witać będą mieszkańców oraz gości oryginalną kolumnadą.

Pierwszy etap inwestycji trafił właśnie do sprzedaży, a przyszli mieszkańcy będą mogli odebrać klucze do swoich lokali w I kwartale 2025 r.