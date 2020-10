W Gałkowie powstanie nowy wiadukt

PKP PLK wybudują kolejny wiadukt. Obiekt powstanie w Gałkowie na linii Koluszki – Łódź Widzew i drodze powiatowej nr 2911 łączącej miejscowości Gałków Duży i Gałków Mały. Koszt inwestycji to ponad 23 mln zł.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gmina Koluszki podpisały z wykonawcą umowę na budowę nowego skrzyżowania bezkolizyjnego w Gałkowie na linii Koluszki – Łódź Widzew i drodze powiatowej nr 2911 łączącej miejscowości Gałków Duży i Gałków Mały. Inwestycja za ponad 23 mln zł usprawni układ komunikacyjny we wschodniej części aglomeracji łódzkiej i zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym.

– Wiadukt kolejowy w Gałkowie to jedna z trzech inwestycji realizowanych w województwie łódzkim przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z projektu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Na sieci kolejowej z wykorzystaniem środków unijnych zrealizujemy 27 takich obiektów. Krajowy Program Kolejowy zapewnia zwiększenie komfortu podróży, oraz bezpieczeństwo przewozów kolejowych i transportu drogowego – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa wiaduktu kolejowego dla czterech torów linii Łódź Fabryczna – Koluszki oraz Łódź Kaliska – Dębica. Nowy obiekt zastąpi przejazd kolejowo-drogowy, którym przebiega droga między Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym. Inwestycja obejmie też budowę układu drogowego. Przewidziano chodniki i ścieżki rowerowe. Wartość inwestycji to ok. 23,6 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych w ramach POIiŚ wyniesie ok. 11,4 mln zł. Planowane zakończenie prac w grudniu 2022 roku.