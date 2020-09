W gdańskiej Oliwie powstaje boisko z prawdziwego zdarzenia

Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego w sąsiedztwie charakterystycznych oliwskich biurowców i zabudowań uniwersyteckich powstaje nowe miejsce służące aktywności fizycznej mieszkańców, informuje portal Gdansk.pl.

Mieszkańcy Gdańska chcieli, aby w Oliwie powstało nowe miejsce rekreacyjne. Przygotowali zatem projekt "Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie" do Budżetu Obywatelskiego 2019, który spotkał się z dużym poparciem mieszkańców dzielnicy.

Głównym założeniem projektu było zapewnienie ogólnodostępnej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Wąsowicza. W ramach inwestycji w miejscu dotychczasowego boiska o nawierzchni żwirowej powstaje wielofunkcyjne boisko z poliuretanową nawierzchnią (wym. 20x40 m). Na terenie boiska znajdą się piłkochwyty, kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, słupki do gry w tenisa ziemnego, a także do gry w siatkówkę. Oprócz tego, obok boiska wykonano skocznię do skoku w dal i asfaltowy tor dla rolkarzy. Nie zabraknie również ławek dla wypoczywających.

Koszt inwestycji to blisko 433 tys. Prace powinny się zakończyć do końca października 2020 r. Wykonawcą jest firma Elsik.