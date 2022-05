W Gdańsku ponownie pojawiły się kwitnące herby

Kwitnące herby kolejny raz zagościły w Gdańsku. Efektowne kompozycje można podziwiać w pasie rozdziału przy al. Grunwaldzkiej w Oliwie, przy ul. Elbląskiej na wysokości Rudników oraz przy ul. Kartuskiej w rejonie Ronda Wolnego Miasta Gdańska.

Herby skomponowane z kwiatów to gdańska tradycja. Ponad 6000 sadzonek kwitnącej na czerwono Begonii semperflorens tworzy tło. 3000 sadzonek tych kwiatów kwitnących na biało to równoramienne krzyże ustawione w słup, znane z gdańskiej heraldyki. 3000 sadzonek złoto-żółtej aksamitki rozpierzchłej zamieniono w królewską koronę.

Rośliny dobrano w taki sposób, żeby cieszyły oko aż do późnej jesieni. Ogrodnicy zadbali o to, by widowiskowe herby były prawdziwą dumą i wizytówką Gdańska.

Kwitnące kompozycje to kolejna po wiosennych rabatkach, ukwieconych skwerach, wieżach kwiatowych, łąkach kwietnych i bylinowych realizacja, dzięki której miasto rozkwita mnóstwem barw. Więcej roślin to również więcej przyjaznej przestrzeni dla owadów.