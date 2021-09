W Gdańsku powrócą bilbordy

Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił wyniki przetargu dotyczącego umieszczania bilbordów w pasach drogowych. Bilbordy będą mogły stanąć tylko w ściśle określonych lokalizacjach. Kwota z opłat przeznaczona będzie na pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia w pasach drogowych.

Postępowanie regulujące możliwości umieszczania nośników w pasach drogowych to kolejny etap porządkowania przestrzeni publicznej zgodnie z Uchwałą Krajobrazową Gdańska. Dzięki niej z ulic Gdańska zniknęły tysiące reklam, chaotycznie postawionych w miejskiej przestrzeni. Teraz, tam gdzie jest to dozwolone przepisami UKG, będą mogły stanąć nośniki o ściśle określonej formie i wymiarach.

Po przeprowadzonej w GZDiZ analizie określono ile bilbordów i w jakich miejscach będzie można ustawić. Poszczególne lokalizacje zebrane zostały w 14 pakietów; 10 z nich zawierało po sześć lokalizacji, cztery obejmowały po jednej lokalizacji.

Biorąc pod uwagę wylicytowane stawki, kwoty za umieszczenie nośników reklamowych w lokalizacjach ze wszystkich 14 pakietów za jeden dzień wyniosą 6100 zł, czyli 2,2 mln zł rocznie. Wpływy te przeznaczone zostaną na pielęgnację zieleni i nowe nasadzenia w pasach drogowych.

Co ważne, oprócz wniesienia opłaty za możliwość ustawienia bilbordów, firmy które wygrały licytacje zobowiązane są do posadzenia określonej liczby drzew i pielęgnowania ich przez trzy lata. W sumie w pasach drogowych posadzonych zostanie dzięki temu 170 drzew (od 7 do 24, w zależności od pakietu).

Źródło: gdansk.pl