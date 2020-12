W Gdańsku powstaje najnowocześniejsze centrum informatyczne w tej części Europy. Za projektem stoi Arch-Deco

Na rozległej, otoczonej zielenią działce, u podnóża parku i tzw. Szubienicznej Góry w Gdańsku-Wrzeszczu, w sąsiedztwie historycznego Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej powstanie najnowocześniejsze centrum informatyczne w naszej części Europy. Za projektem bryły budynku oraz jego otoczenia stoją architekci z pracowni Arch-Deco.

REKLAMA

Na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej rozpoczęła się właśnie budowa najnowocześniejszego centrum informatycznego w naszej części Europy – Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). W jego ramach powstanie m.in. specjalna serwerownia z superkomputerem zdolnym do wykonywania skomplikowanych obliczeń i symulacji. Inteligentny obiekt oraz jego bezpośrednie otoczenie opakowane będą w funkcjonalną formę architektoniczno-urbanistyczną spod kreski gdyńskiego biura Arch-Deco.

Realizowany projekt to wynik zwycięstwa w otwartym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, organizowanego przez Politechnikę Gdańską. Powierzchnia głównego obiektu to ok. 12 tys. m2. Powstaje on na rozległej, otoczonej zielenią działce, u podnóża parku i tzw. Szubienicznej Góry w Gdańsku-Wrzeszczu. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się również historyczny Gmach Główny Politechniki Gdańskiej. Oprócz budowy samego Centrum, inwestycja obejmie też zagospodarowanie pobliskiego terenu, który zamieni się w wysokiej klasy przestrzeń publiczną.

Sercem powstającego Centrum Kompetencji STOS będzie tzw. bunkier, w którym umieszczona zostanie serwerownia. Ma ona spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa danych i chronić je m.in. przed ogniem, wodą, a nawet polem elektromagnetycznym. Stąd też pomysł architektów, aby – wykorzystując istniejącą, kaskadową rzeźbę terenu – tę część obiektu ukryć częściowo pod ziemią, w głębi działki.

– Ze względu na wymagania techniczne i potrzebę podziału funkcjonalnego budynku, jego bryła została rozczłonowana na trzy wizualnie oraz funkcjonalnie zróżnicowane części. Podziemna, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych, mieścić będzie część serwerowni z bunkrem. Na niej osadzone zostały dwie bryły – dydaktyczna oraz operacyjna – tłumaczy Zbigniew Reszka, architekt i prezes biura Arch-Deco. – Kluczowe było też zaplanowanie przebiegu osi kompozycyjnej przez działkę. Dlatego części A i B ulokowaliśmy po obu jej stronach, zachowując w ten sposób widok na Gmach Główny PG – dodaje.

Dla podkreślenia wrażenia niedostępności bryły operacyjno-technicznej, zostanie ona częściowo wbita w zbocze i pokryta blachą tytanowo-cynkową w kolorze antracytu. Z kolei druga część obiektu to przestrzeń biurowo-dydaktyczna, o zdecydowanie lżejszym, bardziej otwartym i zapraszającym do środka charakterze. Jej fasada będzie utrzymana w kolorze srebrnym. To tam znajdzie się wejście główne do Centrum.