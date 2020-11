W Gdańsku powstaje osiedle z infrastrukturą dla aktywnych

Na terenie osiedla Młode Stogi znajdzie się niemal 300 mkw. terenów rekreacyjnych, a w ich ramach place zabaw i siłownia zewnętrzna, a także dużo zieleni i ogrody deszczowe.

Osiedle Młode Stogi jest pierwszą od dawna, deweloperską inwestycją mieszkaniową na gdańskich Stogach. Powstanie nieopodal najszerszej, piaszczystej plaży w Polsce. W ramach inwestycji powstanie łącznie 160 mieszkań w czterech kameralnych 3-piętrowych budynkach przy ul. Skiby. Do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie blisko 300 mkw. terenów rekreacyjnych, a samo osiedle będzie szczególnie przyjazne fanom jazdy na rowerze.

Na terenie osiedla znajdzie się niemal 300 mkw. terenów rekreacyjnych, a w ich ramach place zabaw i siłownia zewnętrzna do dyspozycji przyszłych mieszkańców, które z pewnością zapewnią odpoczynek od miejskiego zgiełku oraz zagwarantują spędzanie wolnego czasu z najbliższymi w otoczeniu przyrody.

Z myślą o miłośnikach dwóch kółek ustawionych zostanie 160 stojaków rowerowych oraz stanowisko naprawy rowerów, a dla zmotoryzowanych przewidziano zarówno miejsca postojowe wewnątrz hali garażowej jak i zewnętrzne miejsca na terenie osiedla.

- Infrastruktura osiedla idealnie odpowiada potrzebom osób lubiących aktywnie spędzać czas – opowiada Paweł Badziąg, kierownik biura sprzedaży Robyg - Najmłodszym fanom aktywnego wypoczynku spodoba się bogato wyposażony plac zabaw, a dorosłym przypadnie do gustu siłownia zewnętrzna, wyposażona w wysokiej jakości urządzenia siłowe i aerobowe – wyjaśnia – Zadbaliśmy też o stronę wizualną. Liczymy, że mieszkańcy docenią walory osiedlowej zieleni, bujnej roślinności i korzystnego dla zdrowia mikroklimatu zapewnianego przez ogrody deszczowe, dzięki którym będą chętnie spędzać czas na świeżym powietrzu – dodaje.

Okoliczne tereny zielone zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek. W pobliżu inwestycji położony jest nadmorski las, w którego sercu znajduje się urokliwe jezioro Pusty Staw z niedawno powstałym pomostem widokowym. Prócz lasu można, dla odmiany, wybrać się na spacer brzegiem morza - po najszerszej, piaszczystej plaży w Polsce. Jeśli zaś komuś przyjdzie ochota na przejażdżkę rowerową na Stare Miasto, to dotrze tam w ok. 15 minut.

- Stogi zmieniają się bardzo. Dotychczas zrealizowane nowe torowiska tramwajowe i drogi to zaledwie początek. W planach Miasta jest także bulwar rekreacyjny z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz ławeczkami i oświetleniem na odcinku długości 2 km między przystanią żeglarską przy ul. Tamka, a ul. Mewy. Mieszkańców Młodych Stogów, jak i potencjalnych inwestorów myślących perspektywicznie i planujących zakup mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji, z pewnością ucieszy planowana w ciągu najbliższych kilku lat przebudowa nabrzeża Martwej Wisły – mówi Anna Wojciechowska, dyrektor marketingu i sprzedaży Robyg w Gdańsku. - Na wybranych fragmentach nadbrzeża, jak planuje Miasto, powstaną przystanie, gdzie przez cały rok cumować będą mogły m.in. pływające jednostki mieszkalne. Będzie to kolejne na mapie okolicy miejsce doskonale nadające się do spacerów oraz spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi - dodaje.