W Gdańsku powstał wyjątkowy plac zabaw. Konstrukcje wykonano z wierzby

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zakończył wykonanie naturalnego placu zabaw przy ul. Cebertowicza.

Wierzbowe konstrukcje dają możliwość kreatywnej zabawy w otoczeniu natury oraz są korzystne dla klimatu w mieście. O ich docelowej funkcji zdecyduje dziecięca fantazja i pomysłowość.

Realizacja powstała na wniosek i ze środków Rady Dzielnicy Chełm.

Naturalnie i korzystnie dla mikroklimatu

„Budowle” z wierzby energetycznej Salix viminalis, to świetna alternatywa dla tradycyjnych placów zabaw. Wierzbowe konstrukcje pełnią funkcje użytkowe, służąc do zabawy, odpoczynku czy schronienia przed upałem i słońcem. Są także cenione ze względu na walory estetyczne – wprowadzają zieleń, świeżość i bioróżnorodność w krajobraz miasta. Żywa architektura pozytywnie wpływa na poprawę mikroklimatu oraz skutecznie oczyszcza zarówno glebę, jak i wody gruntowe oraz powietrze.

Do wykonania naturalnego placu zabaw wykorzystano konstrukcje z wierzby energetycznejfot. GZDiZ

Naturalne place zabaw wpisują się w idee NBS – Nature Based Solutions. Oznacza to, że są opłacalne, dostarczają korzyści ekologicznych i społecznych oraz wspierają adaptację do zmian klimatu. Dodatkową zaletą plecionych, wierzbowych budowli jest to, że można z nich korzystać przez cały rok i bez względu na porę wyglądają estetycznie. Wiosną rozkwitają soczystą zielenią by latem służyć cieniem. Jesienią zmieniają barwy, by zrzucić liście i zimą ukazać pełną formę i kształt konstrukcji.

Wierzbowe konstrukcje na Chełmie

Plecione, wierzbowe budowle zazielenią się wiosną przy ul. Cebertowicza. Plac zabaw składa się z 9 elementów. Najmłodsi mają tam do dyspozycji:

dużą altanę,

dwie mniejsze altany – gniazda,

cztery altany – szałasy,

tunel o długości 38 m.,

bramę z przylegającymi przęsłami.

Wierzbowe budowle zapewnią najmłodszym bliski kontakt z naturą i możliwość obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. Mogą także stanowić przyczynek do rozmów o ekologii i ochronie środowiska.

Naturalny plac zabaw to ekologiczne i trwałe konstrukcje – wykorzystywany gatunek wierzby cechują duża dynamika wzrostu i odporność na choroby. Ponadto rośliny bardzo szybko zakorzeniają się i już pierwszej wiosny wypuszczają liście. Żywa architektura jest niezwykłym połączeniem sztuki ogrodniczej, designu, architektury oraz rękodzieła. Nie ma dwóch takich samych altanek czy tuneli, każda konstrukcja jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.