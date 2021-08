W Gdańsku powstanie pierwszy w Polsce hotel na wodzie. To projekt Art Architekci

Na Motławie, w samym centrum Gdańska powstanie obiekt Feel Harmony - pierwszy w Polsce hotel na wodzie. Znajdą się tam 72 pokoje, restauracja i sauna.

Domy na wodzie cieszą się coraz większym zainteresowaniem Polaków. Do tej pory goście nie mieli jednak okazji nocować w takim obiekcie o standardzie hotelowym. Tymczasem pływające hotele doskonale funkcjonują od wielu lat m.in. w Rotterdamie (H2OTEL), Londynie (Good Hotel) czy Szwecji (Salt & Sill w Slottsholmen - hotel należący do Björna Ulvaeusa, założyciela zespołu ABBA).

Hotel zapewni widok na rzekę oraz historyczne i nowoczesne zabudowania gdańskiego Głównego Miasta. Chłodne wieczory goście będą mogli spędzać w saunie. Dodatkowym atutem będzie restauracja z tarasem, do którego będzie można podpłynąć i przycumować kajak lub motorówkę. Projekt architektoniczny inwestycji opracowało biuro Art Architekci z Gdańska.

Połączenie natury i tętniącego miasta

Harmonia w przypadku nowego gdańskiego hotelu to nie tylko nazwa. – Już na początku projektowania wyszliśmy z założenia, że efekt końcowy to suma detali. Dlatego zadbaliśmy o każdy szczegół architektury, wystroju wnętrz i funkcjonalności, aby pobyt w hotelu Feel Harmony był przeżyciem wartym powtórzenia – informuje Kornelia Bargielska od lat związana z rynkiem nieruchomości, prezes realizującej inwestycję spółki River Point, w której jest również współudziałowcem.

Formuła pływającego hotelu sprawia również, że obiekt jest w pełni odporny na zmiany klimatyczne. Właśnie z uwagi np. na wahania poziomu wody hotele takie są popularne w Holandii.

W ostatnich latach Gdańsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się destynacji turystycznych w Polsce. Chętnie wybierany jest nie tylko przez gości zagranicznych, ale i krajowych. Miasto żyje przede wszystkim z turystyki indywidualnej, mniej z biznesowej jak ma to miejsce w Warszawie czy Poznaniu. Spowolnienie wywołane pandemią nie wpłynęło na stałe zatrzymanie napływu gości, co widać po wynikach obłożenia miejsc noclegowych oraz samych stawkach wynajmu pokoi i apartamentów. Średnie roczne obłożenie hoteli w Gdańsku utrzymuje się od lat na poziomie ok. 70 proc. i jest jednym z najwyższych w Polsce.

Według danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej w 2019 r. miasto odwiedziło 3,4 mln osób, i był to rok rekordowy ze wzrostem liczby odwiedzających na poziomie ok. 8 proc. w stosunku do 2018 roku. W pandemicznym 2020 roku, pomimo ograniczeń w krajowej i międzynarodowej turystyce, do Gdańska przyjechało 2 mln gości.

Także dane międzynarodowej firmy analitycznej STR, pracującej na informacjach pochodzących bezpośrednio z hoteli wskazują, że nawet pandemia nie wpłynęła drastycznie na wyniki. W pandemicznym lipcu 2020 r. obiekty z Trójmiasta mogły pochwalić się aż 52 proc. obłożeniem. A średnie stawki za wynajęty pokój (ADR - average daily rate) były tu najwyższe w kraju i wyniosły 378 zł.

- Unikatowy w skali kraju hotel na wodzie, znakomita lokalizacja i doświadczony operator są kluczem do przyszłego sukcesu – podsumowuje Kornelia Bargielska.