W Gdańsku powstanie zielone osiedle. W jego sercu będzie park

Na gdańskich Łostowicach powstaje zielona enklawa - inwestycja, której sercem będzie rozległy park wypełniony licznymi udogodnieniami. Za projekt zieleni i budynków odpowiedzialna jest pracownia Meso Architekci.

Osiedle Biotura to odpowiedź na nowe myślenie o budownictwie mieszkaniowym. Chodzi o stworzenie zielonej enklawy, która zapewni mieszkańcom wyjątkowy komfort życia, ułatwiając równocześnie budowanie sąsiedzkich relacji. Głównym atutem osiedla będzie rozległy prywatny park, na którego terenie mieszkańcy w każdym wieku znajdą wysokiej jakości udogodnienia.

Na obszarze pół hektara powstaną siłownie plenerowe, altanki, zielone miejsca przeznaczone na pikniki i spotkania przy grillu, pergole porośnięte bluszczem, podesty wypoczynkowe, trasy do joggingu, miejsce na ognisko, a także ogrodzony wybieg dla psów, wyposażony w przeszkody i elementy do treningu czworonogów. Dla najmłodszych zaplanowano plac zabaw z tyrolką, górkę do jazdy na sankach, zjeżdżalnie i rozległe tereny zielone do zabawy na świeżym powietrzu. Główne atrakcje osiedla skupione zostaną wokół stawu, stanowiącego punkt centralny parku.

W ramach inwestycji Biotura powstaną 4 budynki mieszkalne, w których znajdą się 202 mieszkania o powierzchniach od 36 do 78 m2. W podziemnym garażu dostępnych będzie 180 miejsc parkingowych dla samochodów, 101 miejsc dla rowerów i komórki lokatorskie. Części wspólne osiedla wykończone zostaną wysokiej klasy materiałami, co pozwoli podkreślić ich elegancki i ponadczasowy charakter.

Biotura to kolejne zielone osiedle dewelopera Budner Inwestycje, który w swoich realizacjach poświęca dużo uwagi zieleni. Oddane niedawno do użytku osiedle Oliva Koncept położone jest na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Za jego projekt odpowiada jedno z najbardziej utytułowanych polskich biur architektonicznych, Arch-Deco, które przygotowując projekt postawiło na wkomponowanie się osiedla w majestatyczny las, morenowe wzgórza i szlachetny urok „starej” Oliwy.

Z kolei powstająca w Letnicy inwestycja Star Tower zapewni mieszkańcom dwa rozległe, zielone tarasy rekreacyjne oraz wypełniony roślinnością taras widokowy na najwyższej kondygnacji budynku. Zapewni on panoramiczny widok na Zatokę Gdańską i Trójmiasto z wysokości 55 metrów.