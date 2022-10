W Gdyni pojawiły się pierwsze realizacje Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej

W Gdyni trwa Biennale Dizajnu i Sztuki Miejskiej Traffic Design. W przestrzeni miejskiej można już oglądać pierwsze realizacje tegorocznego wydarzenia.

Zakończyła się część biennale związana z wydarzeniami takimi jak spotkania, warsztaty, pokazy filmowe.

Na mieście można już oglądać dwie pierwsze realizacje: płaskorzeźbę „Comb” oraz mural zainspirowany piosenką „The ship song” Nicka Cave'a.

W siedzibie Traffic Design wystawę prezentującą wszystkie tegoroczne obiekty.

Pierwszą instalacją, którą można zobaczyć w przestrzeni publicznej jest „Comb” zaprojektowany i wykonany przez The New Raw — kolektyw z Rotterdamu. „Comb” ma formę płaskorzeźby, elementy mocowane do ściany zostały wyprodukowane i przetransportowane z warsztatu TNR w Holandii. Do wykonania abstrakcyjnych figur został wykorzystany plastik z wyłowionych z morza lin cumowniczych i sieci.

Prace przy płaskorzeźbie „Comb”, fot. mat. prasowe Traffic Design

Na co dzień The New Raw zajmuje się projektowaniem i tworzeniem elementów użytkowych w obiegu cyrkularnym. Są to między innymi siedziska, plażowe przebieralnie i inne meble miejskie. O swojej pracy Panos Sakkas i Foteini Setaki opowiedzieli podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Traffic Design w Gdyni. Swoją perspektywą na pracę z przetworzonym plastikiem podzieliła się także Dorota Balewicz z polskiej grupy Boomplastic.

Kolejna realizacja to również efekt współpracy polsko-holenderskiej. Liczący około 50 metrów mural Studio Thonik znajduje się w industrialnej przestrzeni gdyńskiego portu przy ulicy Kadłubowców.

– Rozpoczynając współpracę z holenderskim studiem, chcieliśmy, aby projekt nawiązywał do stoczniowej historii miasta. Ucieszyła nas propozycja, aby zamiast nazw statków czy ulic, potraktować zadanie w sposób niebezpośredni: nawiązaniem do piosenki Nicka Cave’a „The ship song”, która tytułowy statek traktuje w sposób całkowicie metaforyczny – mówi Monika Domańska z Traffic Design.

Zastosowany tutaj krój pisma o nazwie Fernhout, autorstwa Thonik, entuzjastki i entuzjaści liternictwa mogą kojarzyć m.in. z identyfikacji wizualnej Dutch Design Week, za którą odpowiadało właśnie studio Thonik. Sam krój jest oparty o projekt plakatu typograficznego z 1963 roku, kiedy to Wim Crouwel stworzył grafiki na wystawę holenderskiego malarza Edgara Fernhouta.

Prace przy muralu Studio Thonik, fot. mat. prasowe Traffic Design

W realizacji są już następne projekty Biennale: mural szwajcarskiego studia Feixen, rzeźby międzygatunkowe Olii Hordiienko, ekomural Blanki Byrwy oraz instalację Malwiny Konopackiej i Jacka Walesiaka będzie można oglądać w najbliższych tygodniach w przestrzeni Grabówka.