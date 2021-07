W Gdyni powstaje Przystań Chabrowa 43. To przestrzeń sprzyjająca integracji sąsiedzkiej

W gdyńskiej dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo już w 2022 roku rozpocznie działalność Przystań Chabrowa 43. To jedna z siedmiu Przystani, która na mapie Gdyni wysyca ofertę miejsc sąsiedzkich spotkań oraz możliwość korzystania z oferty miejskich jednostek i instytucji blisko miejsca zamieszkania.

Na potrzeby Przystani powstaje bowiem nowy budynek na terenie Szkoły Podstawowej nr 16. Przebudowywana jest także obecna siedziba placówki. Szkoła zyska nową salę gimnastyczną z zapleczem oraz salę dydaktyczną. Powstaną również dodatkowe przestrzenie dla mieszkańców - Biblioteka Gdynia, Dom Sąsiedzki oraz biuro Rady Dzielnicy. Całość zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: będzie wyposażona w dodatkowe toalety, windę, pochylnie zewnętrzne i platformy pionowe pozwalające dotrzeć na każdą kondygnację szkoły. W pomieszczeniach pojawią się informacje wizualne i dotykowe. Obiekt wyposażony zostanie w system pętli induktofonicznych - wspomagający słyszenie, przekazujący dźwięk bezpośrednio do uszu osób z problemami ze słuchem.

- Stawiamy na dostępność i włączanie mieszkanek i mieszkańców, ten wymiar społeczny inwestycji ma dla gdyńskiego samorządu ogromne znaczenie. Przykładamy też wagę do rozwiązań ekologicznych. Tu, przy Chabrowej 43, pokrycie niższej części budynku będzie stanowił zielony dach z roślinnością ekstensywną - mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Zagospodarowany zostanie teren wokół szkoły. Nowy dziedziniec - miejsce do odpoczynku i rekreacji, zaprojektowali aktualni użytkownicy. Znajdzie się tutaj przestrzeń na gry podwórkowe, ławki i stoły, w tym także do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, ogrody deszczowe, przestrzenie zielone - trawniki, klomby i drzewa ozdobne, a nawet hotel dla owadów i karmniki dla ptaków. Oprócz tego wykonane zostanie utwardzenie dojść do boisk zewnętrznych i dodatkowy wjazd na teren szkoły.

– Na Pustkach Cisowskich nie tylko odmieni się wygląd szkoły, ale też zyska ona nową jakość i funkcję, jakiej do tej pory w dzielnicy nie było. Zintegrowana zostanie przestrzeń działania Biblioteki, Rady Dzielnicy, a także po raz pierwszy uruchomiona funkcja sąsiedzka – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Aktualnie w nowym obiekcie zakończono stan surowy wraz z wykonaniem zadaszenia, zamontowano okna, drzwi zewnętrzne oraz windę. Ułożono część instalacji. Trwają prace na elewacji od strony łącznika oraz roboty wykończeniowe - układanie płytek, montaż podwieszanych sufitów, prace instalacyjne, montowana jest wentylacja i klimatyzacja, wykonywane są prace elektryczne i teletechniczne.

W istniejącym budynku szkoły natomiast trwają prace rozbiórkowe oraz odświeżenie wnętrz: montaż nowych drzwi wewnętrznych, nowych posadzek w świetlicy oraz trzech salach lekcyjnych, a także montaż pochylni zewnętrznej. Inwestycja planowo ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Autorami projektu koncepcyjnego rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną, dom sąsiedzki, bibliotekę i biuro Rady Dzielnicy jest pracownia CKK Architekci z Gdyni.

Źródło: www.gdynia.pl