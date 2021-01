W Gdyni powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora. Trwa przetarg na koncepcję

W Gdyni powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora, podaje Gdynia.pl. Znajdą się w nim kawiarenka dla seniorów i sala ze sceną z miejscem do tańca, pomieszczenie z aneksem kuchennym, w którym prowadzone będą zajęcia praktyczne, a także m.in. kawiarenka internetowa ze sprzętem multimedialnym.

Trwa przetarg na opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ulicy 10 Lutego 26 w Gdyni na Centrum Nowoczesnego Seniora. W budynku, w którym kiedyś mieściła się najstarsza gdyńska szkoła, powstanie specjalne miejsce dla seniorów.

Nowa przestrzeń zaprojektowana ma być zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego: będzie dostępna dla osób w każdym wieku. Zagospodarowanie terenu wokół budynku, który pozostanie dostępny dla wszystkich mieszkańców, będzie umożliwiało wielopokoleniowe spotkania i relaks na świeżym powietrzu. Powstanie tam pole do gry w bule i miejsce do organizacji wydarzeń na świeżym powietrzu. Ponadto powstaną tam miejsca zielone, zachęcające do piknikowania i obserwacji przyrody.

Centrum Nowoczesnego Seniora powstanie w starszej części budynku, wymagającej renowacji i większych nakładów. W nowszej części budynku nadal będą realizowane usługi administracji szkół. W sali gimnastycznej, co do której plany przewidywały wykorzystanie jej na cele oświatowej, finalnie została włączona w CNS.

Na złożenie kompletu dokumentów, potrzebnych do przystąpienia do przetargu pozostało sześć dni. Te, jak informuje Gdynia.pl, należy dostarczyć do środy 27 stycznia 2021 roku do godz. 13 do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni.