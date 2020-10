W Gdyni powstanie nowy park kieszonkowy

W Gdyni Redłowo powstanie park kieszonkowy, podaje portal Gdynia.pl. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego 1500-metrowa działka przy ulicy Legionów 114 stanie się dzielnicową "kieszonką".

Teren sąsiadujący z Cmentarzem Obrońców Wybrzeża oraz skrzyżowaniem ulic Legionów i Cylkowskiego stanie się dzielnicową „kieszonką”. Dokumentacja projektowa jest już gotowa, a teraz gdyński Zarząd Dróg i Zieleni poszukuje wykonawcy robót.

Zgodnie z dokumentacją na wskazanym obszarze mają zostać poprawione warunki jego użytkowania poprzez utwardzenie gruntu oraz budowę obiektów małej architektury. Oznacza to powstanie wygodnych ścieżek żwirowych o szerokości od 100 do 170 cm. Ścieżki zostaną zabezpieczone obrzeżami, przy których pojawią się ławki z oparciami i podłokietnikami oraz kosze na odpady. Park będzie umożliwiał wygodne dojście od strony ulicy Legionów.

Aby optymalnie przystosować ten teren do potrzeb spacerowiczów konieczne będą wycinki niektórych drzew. Zostaną one przeprowadzone pod czujnym okiem Wydziału Ogrodnika Miasta i zgodnie z inwentaryzacją zieleni. Projektantka, Małgorzata Piotrowicz, wskazała 3 gatunki atrakcyjnych krzewów, które pojawią się w nowej redłowskiej „kieszonce”. Będą to forsycje, berberysy i hortensje. Łącznie teren parku ozdobi aż 193 sztuk tych krzewów.

W ramach inwestycji wykonawca będzie też odpowiedzialny za prace rozbiórkowe płyt oraz elementów muru.

Na oferty wykonawców gdyński ZDiZ czeka do 27 października br. do godz. 11:00.