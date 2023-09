W Gdyni powstanie nowy wiadukt. Skorzystają kierowcy, piesi i rowerzyści

W Gdyni przy ul. Puckiej powstanie nowy wiadukt. Będzie mieć dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodniki dla pieszych oraz ścieżkę rowerową.

W Gdyni powstanie nowy wiadukt na styku dróg z torami prowadzącymi do portu morskiego.

Obiekt będzie mieć dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodniki dla pieszych oraz ścieżkę rowerową.

Zakończenie robót dotyczących części konstrukcyjnej wiaduktu nad torami planowane jest do końca 2023 r.

Wartość inwestycji to 65 mln zł netto.

Nowy wiadukt drogowy w Gdyni podniesie poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami prowadzącymi do portu morskiego. Na obiekcie przy ul. Puckiej gotowa jest podpora tymczasowa na potrzeby budowy konstrukcji wiaduktu, przygotowywany jest teren pod budowę murów oporowych. Bezkolizyjne skrzyżowanie to wspólna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Miasta Gdynia o wartości 65 mln zł netto. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ruch pojazdów na styku z liniami kolejowymi prowadzącymi do gdyńskiego portu usprawni budowany wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej w Gdyni. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze konieczne do rozpoczęcia budowy wiaduktu. Gotowa jest podpora tymczasowa, która posłuży do zabudowy docelowej konstrukcji obiektu, przebudowano część kolizji teletechnicznych oraz energetycznych. Przygotowany został objazd dla mieszkańców, niezbędny do rozpoczęcia budowy murów oporowych.

Długość nowego wiaduktu wyniesie 185 metrów, a szerokość 18,15 metra. Obiekt będzie mieć dwa pasy ruchu, 1,5-metrowy chodniki dla pieszych oraz ścieżkę rowerową. Wiadukt zapewni większe bezpieczeństwo na liniach kolejowych nr 228 Rumia – Gdynia Port Oksywie oraz nr 201 Bydgoszcz – Gdynia. Na inwestycji zyskają także mieszkańcy, którzy sprawniej przejadą samochodami z obwodnicy Trójmiasta i centrum Gdyni w kierunku jej północnych dzielnic, m.in. Pogórza, Obłuża i Oksywia.

Inwestycja dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania: „Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej kat. A w km. 6,005 linii kolejowej nr 228” jest realizowana w porozumieniu z Miastem Gdynia za kwotę około 65 mln zł netto, z czego wkład PLK SA stanowi około 19 mln zł netto. PLK SA ubiega się o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z porozumieniem z Miastem Gdynia, PLK SA finansują budowę części wiaduktu nad linią kolejową oraz likwidację przejazdu kolejowo – drogowego, a Miasto budowę układu drogowego i pozostałą część wiaduktu.

Zakończenie robót dotyczących części konstrukcyjnej wiaduktu nad torami planowane jest do końca 2023 r.