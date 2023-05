W Gdyni powstanie nowy wiadukt za 79 milionów złotych. Ma nawiązać do historycznych konstrukcji

W Gdyni ruszyła budowa nowego, 185-metrowego wiaduktu na ul. Puckiej. Obiekt ma nawiązywać swoim wyglądem do historycznych wiaduktów, które znajdują się na ulicy Janka Wiśniewskiego.

Na ulicy Puckiej w Gdyni powstaje 185-metrowy wiadukt drogowy, który będzie kosztować prawie 79 milionów złotych.

Nowa konstrukcja ułatwi – nie tylko kierowcom, ale też pieszym i rowerzystom – przedostanie się m.in. do północnych dzielnic Gdyni i pokonanie torów kolejowych.

Nową trasą będzie można pojechać w listopadzie 2024 roku.

To jedna z najważniejszych, a bardziej: newralgicznych inwestycji Gdyni w infrastrukturę drogową w ostatnich latach. Wiadukt, który poprowadzi ruch kołowy i pieszy nad torami kolejowymi przecinającymi do tej pory ulicę Pucką to zmiana, na którą czekają gdynianie. Nowe, bezkolizyjne połączenie za około 1,5 roku umożliwi szybsze i – przede wszystkim – bezpieczniejsze przedostanie się z Chyloni na północ Gdyni (oraz w drugą stronę).

– W ramach inwestycji powstaje wiadukt drogowy na ulicy Puckiej o długości 185 metrów i szerokości ponad 18 metrów, który ma prowadzić nad liniami kolejowymi 201 i 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ulicy Przemysłowej. Znajdą się tam dwa pasy ruchu, półtorametrowy metrowy chodnik dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Wiadukt zostanie zabezpieczony barierami ochronnymi i oświetlony. Czekając na rozpoczęcie budowy, zadbaliśmy o otoczenie inwestycji, stąd ulica Przemysłowa zyskała nowy chodnik – wyjaśnia wiceprezedent Gdyni ds. rozwoju, Marek Łucyk.

Co zatem zmieni się w dotychczas znanym gdynianom przebiegu ulicy Puckiej? Całkowicie zostaną zlikwidowane przejazdy kolejowo-drogowe, a przebudowa będzie współgrać z założeniami zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Zakres obejmuje właśnie powstanie obiektów inżynierskich na ul. Puckiej – ich wstępnymi wizualizacjami podzielił się już wykonawca prac, firma Strabag.

Jak nietrudno zauważyć po wizualizacjach, sam kształt budowanego wiaduktu będzie zbliżony do konstrukcji, które od lat pełnią taką samą rolę na innej gdyńskiej arterii – ulicy Janka Wiśniewskiego.

Na miejscu, poza powstaniem samego wiaduktu, będą się też toczyć prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych oraz montażu nowego oświetlenia.