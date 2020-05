W Gorzowie Wielkopolskim powstanie mixed-use z charakterem. Będzie tutaj przedszkole

W Gorzowie Wielkopolskim powstanie specyficzny mixed-use, kryjący w sobie dwie funkcje: usługową oraz przedszkola. W części usługowej znajdować się będą pomieszczenia do wynajęcia, w których będzie można urządzić biura, sklepy czy np. salony medyczne. Z kolei samo przedszkole wyposażone będzie we własną kuchnię zlokalizowaną na piętrze. Za projekt odpowiada pracownia Struktura.

REKLAMA

Budynek charakteryzuje odważna, wyrazista bryła o zdecydowanym kształcie i ostrych liniach oraz asymetrycznych podziałach na wykonanych ze spieków kwarcowych różnokolorowych fasadach. Uwagę przyciąga również charakterystyczne „cofnięcie” frontowych fasad w miejscach montażu wielkoformatowych przeszkleń, które dodatkowo dodaje bryle dynamiki. Jak przyznaje autor projektu, zależało mu na stworzeniu architektury „z charakterem”.

- Głównym powodem było otoczenie: nieciekawe, słabo zabudowane, zarośnięte niskimi drzewami i krzewami typu „samosiejka” – tłumaczy arch. Łukasz Lewandowski z pracowni Struktura, która jest odpowiedzialna za projekt gmachu. – Cały Gorzów jest miastem mającym wielki niedosyt architektoniczny z niesławnym „pająkiem”* na czele. Nie chciałem więc by była to architektura zachowawcza, wycofana. Jednocześnie zależało mi, żeby dawała poczucie prestiżu dla najemców i rodziców zostawiających swoje dzieci w budynku tego rodzaju – dodaje autor projektu.

O wyglądzie bryły zadecydowały również preferencje samego inwestora, który lubi nowoczesną architekturę, nietypowe formy i zdecydowane rozwiązania. Jednym z nietypowym rozwiązań była również kuchnia, należąca do przedszkola, tutaj usytuowana, niestandardowo, na piętrze. Inwestor miał doświadczenie z podobną organizacją przestrzeni w przedszkolu i bardzo chwalił sobie to rozwiązanie, postanowił zatem wprowadzić je również do powstającego budynku. – Zaprojektowanie dostarczenia składników spożywczych oraz zgodnego z wymaganiami sanepidu odbiorem odpadów to było nie lada wyzwanie projektowe, ale daliśmy radę – relacjonuje Łukasz Lewandowski.

Wokół budynku powstać ma własny ogród z zielenią oraz elementami placu zabaw dla najmłodszych. Projekt jest na etapie pozwolenia na budowę. Gmach wyposażony jest w dwie windy.

*Wieża widokowa z Gorzowie Wielkopolskim. Konstrukcja powstała jako symbol nowoczesnego, prężnie rozwijającego się miasta. Pieszczotliwie nazwana przez mieszkańców „pająkiem” ze względu swój wygląd. Atrakcja turystyczna.