W Gryfinie powstała hala sportowa z prawdziwego zdarzenia

W Gryfinie w Województwie Zachodniopomorskim powstała nowoczesna hala sportowo-widowiskowa. W hali znalazło się 10 boisk, a na II kondygnacji – widownia z 289 miejscami siedzącymi, zespół szatniowo-sanitarny, spikerka, salka fitness i salka konferencyjna. Za projektem stoi M-K Projekt Dawid Mołdrzyk.

Spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska oddała do użytku wielofunkcyjną halę sportowo-widowiskową w Gryfinie w Województwie Zachodniopomorskim. Inwestorem obiektu była Gmina Gryfino, a jego projektantem pracownia M-K Projekt Dawid Mołdrzyk. Hala, jaka stanęła przy ul. Niepodległości 16, przeznaczona jest zarówno do użytku klubu piłki ręcznej KPR Gryfino, jak i sportu szkolnego w mieście. Wielofunkcyjność i elastyczność konfiguracyjna hali pozwoli jednak na szybkie stawianie w niej sceny i użytkowanie hali również jako placówki kultury. Obiekt został oddany zgodnie z terminem.

Dwukondygnacyjna hala stanęła na dwóch działkach o łącznej powierzchni 16 tys. mkw. Obiekt osiągnął kubaturę 20,3 tys. m³ przy powierzchni zabudowy wynoszącej 1788 mkw. Tafla sportowa ma powierzchnię 1067 mkw.

– Całość budowy wymagała od nas wyjątkowego zarządzania, aby oddać obiekt terminowo, co w pełni się udało. Wznieśliśmy go w warunkach zakłóceń dostaw materiałów wynikających z sytuacji pandemicznej. Już sam ten fakt byłby wystarczająco destrukcyjny dla harmonogramu jakiejkolwiek budowy. Ponadto musieliśmy zorganizować ją tak, aby nie zakłócać funkcjonowania miasta i życia mieszkańców w ich domach. Chodzi o to, że obiekt stanął w centrum miasta, w ciasnej zabudowie, w otoczeniu wąskich uliczek, co nigdy nie sprzyja logistyce i transportowi na budowę, ale wypracowaliśmy sobie własne dojazdy. Aby mieszkańcy nie odczuli budowy w rekordowo krótkim czasie, dosłownie przez jedną noc, przełożyliśmy biegnący pod działką inwestycyjną ciepłociąg i wykonaliśmy jego nową nitkę. Hala stanęła na 133 palach betonowych, ponieważ grunt pod nią nie jest nośny, nie nadawał się do posadowienia bezpośredniego – relacjonuje dyrektor ds. inwestycji Moris Polska Piotr Królikiewicz.

W hali zaprojektowano 10 boisk – boisko główne do koszykówki; trzy boiska treningowe do koszykówki; boisko główne do piłki ręcznej; boisko główne do halowej piłki nożnej; boisko główne do siatkówki i trzy boiska treningowe do siatkówki. Na II kondygnacji znalazła się widownia z 289 miejscami siedzącymi, zespół szatniowo-sanitarny, spikerka, salka fitness i salka konferencyjna.

– Oddaliśmy inwestorowi obiekt bardzo uniwersalny i nowoczesny, który społeczności Gryfina posłuży przez długie dekady. Tak na przykład lubiany i ceniony w Gryfinie klub piłki ręcznej KPR Gryfino otrzymał od nas najwyższej klasy nawierzchnię sportową, jaka m.in. w Szwajcarii jest wykorzystywana w obiektach, w których toczy się rywalizacja w ramach EHF Champions League, czyli w międzynarodowych klubowych rozgrywkach Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Z nawierzchni takiej korzysta np. czterokrotny mistrz Szwajcarii szczypiornistów i zdobywca drugiego miejsca w EHF – klub Kadetten Schaffhausen. Nawierzchnia ta jest bardzo uniwersalna i dobrze sprawdzi się również w pozostałych trzech dyscyplinach, dla jakich zaprojektowano tę halę – podsumowuje dyrektor regionalny Moris Polska Tomasz Skowroński.