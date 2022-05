W kamienicy z 1853 roku powstał hotel. Zaglądamy do wnętrz Grand Focus Hotel Szczecin

Atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta, w zmodernizowanej i przebudowanej zabytkowej kamienicy, eleganckie wnętrza łączące klasykę z nowoczesnością i czterogwiazdkowy standard – tak w skrócie opisać można hotel Grand Focus Hotel w Szczecinie, do którego wnętrz zaglądamy!

REKLAMA

Niespełna rok temu w Szczecinie swoje podwoje otworzył pierwszy w mieście hotel pod marką Grand Focus i drugi w mieście obiekt sieci Focus Hotels. To, co wyróżnia obiekt to wyjątkowa lokalizacja: nie tylko nieopodal nabrzeża Odry, w centrum miasta, ale także w zabytkowej kamienicy Dohrna z 1853 roku. Projekt przebudowy kamienicy, wraz z przeszkloną nadbudową, przygotowało biuro iDS Architekci, a za projekt wnętrz odpowiada studio Virgo.

Hotel znajduje się w dwóch całkowicie zmodernizowanych i rozbudowanych kamienicach zlokalizowanych na rogu placu Zawiszy Czarnego i ulicy 3-go maja. Szczeciński Grand Focus Hotel to 89 pokoi, w tym 7 luksusowych apartamentów urządzonych przy użyciu najwyższej jakości luksusowych materiałów i z dbałością o detal. Sufity i ściany wieńczą tutaj efektowne sztukaterie, nad wnętrzami górują kryształowe żyrandole, a podłogi w częściach wspólnych wyłożono włoskimi kaflami.

Taka stylistyka współistnieje tutaj z nowoczesnymi akcentami w postaci loftowych lamp, czarnej, minimalistycznej armatury czy surowego betonu. Połączeniem nowoczesności i klasyki jest również sama bryła budynku - gdzie piękna, odnowiona elewacja z zachowanymi dekorami i cegłą zestawiona została ze szklaną nadbudową.

Do dyspozycji gości, oprócz pokoi hotelowych jest również zaplecze konferencyjne z czterema salami, a także restauracja, bar, sauna i siłownia.