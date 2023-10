W Katowicach może powstać Centralny Ośrodek Sportów Lodowych. 6 października podpisano list intencyjny w tej sprawie.

List intencyjny został podpisany przez wiceprezydenta Katowic Mariusza Skibę i Witolda Romana, dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu (COS). Nawiązując do wieloletniej historii związanej ze sportami lodowymi na Górnym Śląsku, a także sportowych tradycji regionu, strony podpisując list intencyjny, wspólnie deklarują chęć utworzenia Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych w Katowicach.

- Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych w Katowicach to inicjatywa bardzo wartościowa, wpisująca się w rozwój naszego miasta oraz rozwój sportu na Śląsku i w Polsce. Katowice mają bardzo bogate tradycje sportowe. Wystarczy przypomnieć 8 mistrzostw Polski hokeistów GKS-u Katowice, w tym dwa ostatnie wywalczone w ostatnich sezonach. Jestem przekonany, że powstanie w Katowicach Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych wpłynie na podnoszenie poziomu szkolenia i będzie stanowiło przyczynek do zwiększenia liczby osób uprawiających sport – mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

Powstanie Ośrodka ma stanowić najlepszą drogę popularyzacji i rozwoju sportów lodowych na Górnym Śląsku. W liście intencyjnym możemy przeczytać:

Wyrażamy szczerą nadzieję, że potencjał regionu przyniesie także rozpowszechnienie sportów lodowych w szerszej perspektywie na terenie całej Polski, co w przyszłości może zaowocować sukcesami międzynarodowymi, szczególnie na arenach walk o najwyższe laury podczas zimowych igrzysk olimpijskich.

W ramach listu intencyjnego strony zadeklarowały pełną współpracę przy tworzeniu Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych – w szczególności szeroko rozumiane wsparcie merytoryczne, techniczne oraz koordynację uzgodnień z zainteresowanymi Polskimi Związkami Sportowymi.

- Nie ma lepszego miejsca do powstania Centralnego Ośrodka Sportów Lodowych, który będzie stanowił uzupełnienie oferty COS, niż Katowice. To miejsce z tradycjami w sportach lodowych, a tworzenie infrastruktury powinno wynikać ze środowiska znajdującego się na danym terenie. Mocne środowisko hokejowe będzie gwarantowało odpowiedni rozwój. Jednak to będzie miejsce nie tylko dla hokeistów, ale również łyżwiarzy figurowych, short trackowców oraz curlingu – mówi Witold Roman, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu.