W Katowicach powstaje kompleks energooszczędnych biurowców

Kompleks biurowców Eco City, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, wniesie nową jakość na rynku nieruchomości komercyjnych. Tylko tutaj każdy pracownik będzie mógł wybrać czy pracuje w biurze czy w starannie zaprojektowanych terenach zewnętrznych.

REKLAMA

Cztery nowe biurowce przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach to kolejna inwestycja grupy GPP. Za jej realizację odpowiedzialna jest spółka ECO City Katowice sp. z o. o., która będzie kontynuowała zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zwiększenia efektywności energetycznej oraz podwyższania komfortu pracy użytkowników powierzchni biurowych. Kompleks ECO City Katowice współtworzyć będą cztery energooszczędne biurowce (ECO 1, ECO 2, ECO 3 i ECO 4). Każdy z nich będzie posiadał siedem kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne oraz szereg lokali usługowych na poziomie parterów.

ECO City Katowice zapewni 34 400 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej (w tym 1900 m2 powierzchni coworkingowej) i 1050 miejsc parkingowych zlokalizowanych na parkingach podziemnych. Sercem kompleksu stanie się ECO SQUARE, czyli rekreacyjno-wypoczynkowa zielona strefa, która sprawi, że zieleń stanie się nieodłącznym elementem towarzyszącym budynkom.

- ECO SQUARE to symboliczne odwołanie się do ochrony i wspierania natury w przestrzeni miejskiej. Dzięki dominacji ruchu pieszego, starannie zaprojektowanej zieleni i elementom małej architektury przestrzeń ta będzie sprzyjać integracji, stanie się miejscem codziennych spotkań i rekreacji oraz spędzania wolnego czasu. Zróżnicowana topografia w postaci zielonych skarp, ogrody kwiatowe i enklawy zieleni podkreślą symbiozę środowiska naturalnego z nowoczesnym i energooszczędnym budownictwem poprzez przenikającą do wnętrza biurowców zieleń – informuje Janusz Mitręga, prezes zarządu ECO City Katowice.

- Dotychczas wybudowane przez GPP biurowce, od momentu oddania do użytku pierwszego z nich, cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najemców, którzy w swojej polityce wyraźnie stawiają na zrównoważony rozwój, najwyższy komfort pracy w obszarze zdrowia i dobrego samopoczucia swoich pracowników oraz wyróżniają się wysoką świadomością ekologiczną. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych energooszczędnych rozwiązań technologicznych budynki posiadają nieosiągalne dla konkurencji wskaźniki efektywności, co w konsekwencji wpływa na wymierny wzrost wydajności pracy, spadek wskaźnika zachorowalności oraz wyraźną obniżkę kosztów zużycia mediów – podkreśla Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP Business Park.