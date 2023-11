W Katowicach powstaje nowy dom kultury

Aula do organizacji koncertów i spektakli, sale warsztatowe, system do realizacji wystaw – to wszystko znajdzie się w budowanym na os. Witosa w Katowicach Miejskim Domu Kultury.

Trwa budowa Miejskiego Domu Kultury na os. Witosa w Katowicach.

Obecnie wykonawca zbliża się do zamknięcia bryły obiektu, który zostanie ukończony w czerwcu 2024 r., i odebrany do końca września 2024 r.

Jednocześnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na II etap, czyli stworzenie wokół nowego MDK-u przestrzeni parkowej.

Trwają intensywne prace budowlane przy Miejskim Domu Kultury na os. Witosa w Katowicach.

- Budowa Miejskiego Domu Kultury na os. Witosa przede wszystkim zwiększy ofertę kulturalną i rekreacyjną w tej części Katowic. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców osiedla, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach zorganizowanych w trakcie przygotowania inwestycji – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dzisiaj intensywnie prowadzimy prace budowlane. Bryła obiektu jest już prawie gotowa. Przed nami kolejny etap inwestycji, czyli realizacja na osiedlu nowego parku miejskiego, którego częścią będzie powstający dom kultury. Dla tego zakresu inwestycji trwają przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej. Zależy nam by całość była gotowa jesienią przyszłego roku – dodaje prezydent.

Zamknięcie bryły budynku coraz bliżej

Obecnie przy ulicy Kwiatkowskiego, naprzeciwko pętli autobusowej, wykonawca realizuje I etap budowy MDK Witosa, którego wartość to prawie 22 mln zł. Obiekt będzie wielofunkcyjny, co umożliwi stworzenie zróżnicowanej oferty, w której każdy mieszkaniec – niezależnie od wieku i preferencji – znajdzie coś dla siebie. Ta część inwestycji jest już na etapie robót konstrukcyjnych związanych z wykonywaniem ścian nośnych, podciągów i stropów w technologii żelbetonowej. Wykonywane są także prace konstrukcyjne schodów w klatce schodowej, a w piwnicy rozpoczęto budowę ścianek działowych. Na ukończeniu jest również proces betonowania jednej z dwóch części stropu żelbetowego dachu.

Głównym punktem Miejskiego Domu Kultury będzie wielofunkcyjna, wytłumiona akustycznie sala z ok. 200 miejscami siedzącymi. Będzie wyposażona w scenę z pianinem, a także profesjonalne zaplecze techniczne i reżyserkę, które będą umożliwiały organizację koncertów, spektakli i widowisk. Ponadto w MDK Witosa znajdą się sale do organizacji zajęć taneczno-ruchowych, plastycznych oraz różnych warsztatów. W holu obiektu zainstalowany zostanie system podświetlania i podwieszania, umożliwiający realizację wystaw. W ramach I etapu prac, którego zakończenie planowane jest na czerwiec 2024 r., a odebranie na wrzesień 2024 r., powstanie budynek domu kultury wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem najbliższego terenu. W ramach tego ostatniego obok MDK Witosa stanie zadaszona scena i dmuchany ekran z projektorem do organizowania wydarzeń plenerowych.

Przygotowania do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni wokół

Miejski Dom Kultury Witosa to nie tylko budynek. - W ramach II etapu inwestycji powstanie tu również duża, atrakcyjna przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Będzie to nowy park miejski, w którym zaplanowano ogrody społeczne, ścieżki edukacyjne, leśny plac zabaw i siłownię zewnętrzną, a także drogi pieszo-rowerowe ze stojakami na rowery, ławeczki i pergole – wymienia Jarosław Łuczyński, dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, w którym zostanie wybrany wykonawca dla tego etapu. Postępowanie przetargowe powinno rozpocząć się na początku przyszłego roku. Po wybraniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, ten będzie miał 7 miesięcy na zrealizowanie zadania.