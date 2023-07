W Katowicach powstaje nowy park. Będą strefy rekreacji, punkt widokowy i dużo zieleni

Nowy park przy ul. Wantuły w Katowicach zyskuje blask. Prace rozpoczęły się w lutym, a zakończą na wiosnę przyszłego roku.

Przy ul. Wantuły w Katowicach, na niezagospodarowanym zielonym terenie powstaje kolejny park.

90% parku zajmą tereny zielone, a powierzchnia całego parku wyniesie prawie 34 tys. mkw.

Wykonawcą zadania jest firma Garden Designers Sp. z o.o. z Lublina. Koszt wykonania parku to ponad 5,5 mln zł.

Prace rozpoczęły się zaraz po podpisaniu umowy, czyli w lutym br. Ich zakończenie jest planowane na wiosnę przyszłego roku.

Przy ul. Wantuły w Katowicach powstaje kolejny park, donosi portal Katowice.eu. Jego powierzchnia to prawie 34 tys. m2, z czego 90% zajmą tereny zielone. Na pozostałej przestrzeni powstanie strefa rekreacji i zabaw dla dzieci oraz miejsca do wypoczynku dla mieszkańców. Budowa to efekt realizacji umowy z mieszkańcami prezydenta Katowic Marcina Krupy.

Zielony teren przy ul. Wantuły dotychczas był niezagospodarowany. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają uporządkowany park z wyraźnie wydzielonymi strefami do różnych aktywności. Powstaną altany, w których będzie można grillować, strefa do zabaw dla dzieci i punkt widokowy. Podniesione zostanie również poczucie bezpieczeństwa w tym miejscu – poprzez montaż oświetlenia i monitoringu – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa i przypomina, że realizacja nowych parków to element umowy z mieszkańcami, którą zawarł w 2018 roku.

Przypomnijmy, że parki powstają także w Wełnowcu, w dolinie rzeki Ślepiotka i między ul. Leopolda i Le Ronda.

Obecnie obszar, na którym już wkrótce powstanie park – na południu Katowic, we wschodniej części dzielnicy Kostuchna – jest tzw. terenem zielonym nieurządzonym. Znajdują się tam drzewa i krzewy, ale ma on charakter dziki i nieuporządkowany. Część znajdujących się tam drzew jest chora lub martwa, co stanowi zagrożenie dla odwiedzających to miejsce, dlatego prace będą polegać w dużej mierze na pielęgnacji zieleni. Zasadzone zostaną nowe drzewa – w tym takie gatunki jak m.in. buk pospolity, dąb szypułkowy, dąb błotny, grab pospolity. Pojawią się także 373 krzewy i pnącza, a także byliny oraz 7,5 tys. m2 traw.

W ramach budowy parku i nowych stref przebudowany zostanie istniejący ciąg pieszy, który zyska wodoprzepuszczalną mineralno-żywiczną nawierzchnię. Pojawi się nowy układ alejek parkowych. Oczyszczony zostanie znajdujący się na terenie parku staw. Inwestycja ma doprowadzić do jego równowagi biologicznej dzięki wykorzystaniu specjalnych probiotycznych preparatów mikrobiologicznych.

Każdy znajdzie coś dla siebie, czyli park podzielony na strefy

Nowy park będzie podzielony na kilka stref – m.in. zabaw i rekreacji dla dzieci, sportową z tzw. ścieżką „bosej stopy”, edukacyjną przy stawie oraz rekreacyjną do spotkań mieszkańców. W parku znajdzie się także punkt widokowo-obserwacyjny na drewnianym podeście. Teren parku zostanie oddzielony od sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej zielenią izolacyjną. Znajdą się tam również łąki kwietne, łąka trawiasta i zieleń przywodna. W całym parku zainstalowanych zostanie też 13 konstrukcji, które będą porośnięte roślinami pnącymi – m.in. odgrodzą one otwarty plac zabaw i plac ćwiczeń.

Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji trzy typy altan z drewna giętego. Duża altana będzie miejscem zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz kameralnych imprez. Znajdą się tam 3 długie ławy do siedzenia. W średniej altanie będzie możliwość skorzystania z grilla. Wybudowane zostaną także trzy mniejsze altany, w których odwiedzający park będą mogli odpocząć lub po prostu posłuchać śpiewu żyjących w pobliżu ptaków.

W parku znajdzie się również punkt widokowy, z którego można będzie obserwować florę i faunę. Konstrukcja ma być zadaszona, wykonana z drewna. Belki wzdłuż ścian podłużnych zostaną wykonane z modrzewia syberyjskiego. Czatownia jest elementem ścieżki przyrodniczej, której częścią będą też hotele dla owadów, karmniki, budki lęgowe oraz gra edukacyjna „Kostki wiedzy”. Gra ma prezentować różne gatunki drzew, ptaków, ssaków, owadów i roślin.

Także dzieci znajdą w parku specjalną strefę do zabawy. Będą mogły korzystać m.in. z domku ze zjeżdżalnią i siatką wspinaczkową czy huśtawki typu „bocianie gniazdo”. Oprócz tego znajdą się tu dwa bujaki, dwa domki tipi, hamaki.

Jednym z ważniejszych elementów, które pozwolą bezpiecznie korzystać z parku, będzie montaż oświetlenia. Zainstalowanych zostanie 21 opraw oświetleniowych oraz 6 opraw umożliwiających oświetlenie podestów. Dodatkowo teren parku będzie monitorowany.