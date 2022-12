W Katowicach powstanie kolejna droga rowerowa

Wybrano wykonawcę, który zrealizuje kolejną drogę rowerową w Katowicach. To około 700-metrowy odcinek wzdłuż ulicy Francuskiej, który połączy popularne wśród mieszkańców miejsce wypoczynku i rekreacji - Muchowiec z drogą rowerową w ciągu ul. Lotnisko.

Inwestycja dotyczy około 700-metrowego odcinka wzdłuż ulicy Francuskiej, od skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów do skrzyżowania z ulicą Lotnisko. Co ważne, zakres prac obejmuje nie tylko realizację drogi rowerowej, ale także chodnika i elementów towarzyszących. Bezpieczeństwo w poruszaniu się tym odcinkiem ul. Francuskiej – zarówno rowerem, jak i pieszo, poprawi dodatkowe oświetlenie – doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji przewidziano także montaż ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia nowych roślin, takich jak hortensje czy tawuły.

- W Katowicach stawiamy na alternatywne środki transportu i rower jest jednym z nich. Budowa kolejnych odcinków dróg rowerowych ma na celu połączenie istniejących już fragmentów infrastruktury rowerowej i docelowo stworzenie sieci dróg rowerowych umożliwiających komfortowe przemieszczanie się na jednośladach po mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Ten odcinek połączy Muchowiec nie tylko z istniejącą już drogą rowerową w ciągu ul. Lotnisko, ale docelowo również z infrastrukturą dla rowerzystów na ul. Damrota – tu Miasto wybrało niedawno projektanta, który przygotuje niezbędną dokumentację projektową dla inwestycji – dodaje prezydent.

Swoje oferty w postępowaniu przetargowym, prowadzonym przez miejską spółkę Katowickie Inwestycje S.A., złożyło 6 wykonawców. Spośród nich wybrano firmę DROGOPOL Sp. z o.o., która koszt realizacji tej inwestycji wyceniła na około 2,5 mln zł.

Rozwój katowickich dróg rowerowych

Inwestycja przy ul. Francuskiej to jedno z wielu działań skupiających się na rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście. Z roku na rok przybywa dróg rowerowych w Katowicach, ich łączna długość wynosi ok. 190 km, a w przyszłym roku powstaną następne trasy. - Trwa przetarg na rozbudowę ulicy Hallera, gdzie powstanie droga dla rowerów o długości ok. 1,4 km. Zbliżamy się do rozpoczęcia prac projektowych dotyczących kolejnych trzech odcinków o łącznej długości 2,3 km, a następnych 5,9 km jest już w trakcie projektowania i zostanie wybudowane w najbliższych latach. W tych planach znajduje się między innymi budowa pierwszego etapu velostrady, która zostanie poprowadzona w śladzie nieczynnej linii kolei piaskowej, na odcinku od ul. Huberta do ul. Kolistej - mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.