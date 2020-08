W Katowicach powstanie nowy dom kultury

W rejonie ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiego powstanie w Katowicach miejski dom kultury wraz z parkiem. W pierwszej połowie 2021 roku zostanie opracowana koncepcja obiektu, która pozwoli określić zakres przyszłej inwestycji oraz jej koszty budowy i utrzymania.

Budowę nowego domu kultury wraz z utworzeniem parku zadeklarował w swoim programie wyborczym w 2018 r. prezydent Marcin Krupa. – Jakość życia w mieście odgrywa coraz większą rolę w życiu mieszkańców i często jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na decyzję o zamieszkaniu w danym mieście. Dlatego w tej części Katowic chcemy zwiększyć ofertę kulturalną, a także rekreacyjną. Zależy nam na tym, by osoby w każdym wieku mogły realizować swoje pasje, a także spotykać się i integrować podczas różnych wydarzeń. W tej sprawie w zeszłym roku rozmawialiśmy z mieszkańcami, by poznać ich oczekiwania w stosunku do domu kultury i parku – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych zarezerwowano w budżecie miasta 800 tys. zł. Mieszkańcy Katowic do 14 sierpnia mogą zgłaszać w tej sprawie swoje pomysły i uwagi za pośrednictwem platformy konsultacji społecznych pks.katowice.eu - podaje oficjalny portal miejski Katowic.

- Wyposażenie domu kultury pozwoli na organizację imprez plenerowych. Do dyspozycji organizatorów wydarzeń będzie także zadaszona scena plenerowa, nagłośnienie, oświetlenie, a także ławy, krzesła i namioty. Ponadto dzięki wyposażeniu w ekran dmuchany, projektor, leżaki i pufy możliwa będzie organizacja plenerowych projekcji filmowych. Mieszkańcy os. Witosa i okolic zgłaszali takie zapotrzebowanie. Realizowany od 2 lat projekt w ramach budżetu obywatelskiego pt. „LOOK – dom kultury na Witosa" pokazuje, że tego typu wydarzenia cieszą się ogromną popularnością – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

W nowym budynku MDK będzie także działać Klub Seniora oraz Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedla Witosa. Na terenie wokół budynku zostanie zainstalowany monitoring, pojawią się miejsca postojowe, chodniki i oświetlenie.

Mający powstać budynek MDK zostanie wkomponowany w nowy park miejski. – Chcemy, by to miejsce żyło i przyciągał mieszkańców. Zachowamy w tym miejscu naturalny drzewostan. Pojawią się także oczywiście nowe nasadzenia. Chcemy, by powstały tu ogrody społeczne, ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki edukacyjne o charakterze przyrodniczo-historycznym, urządzenia fitness, elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Planujemy, by na terenie parku była możliwość zbierania deszczówki przeznaczonej do podlewania roślin, a także wykorzystania ekologicznych form nawadniania, m.in. suche rzekii suche oczka wodne – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Budynek MDK i teren parku będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aktualnie jest opracowywana specyfikacja techniczna do wykonania dokumentacji projektowej.

Realizacja inwestycji zostanie podzielona na dwa etapy: w pierwszym powstanie budynek, w kolejnym park. Rozpoczęcie budowy przewidywane jest na 2022 rok.