W Katowicach powstanie pionierskie eko-osiedle. Ruszył przetarg na budowę

Katowickie TBS ogłosiło przetarg na budowę osiedla ekologicznego przy ul. Kosmicznej na Giszowcu, które powstanie według projektu biura K3Xmore.

Katowickie TBS ogłosiło przetarg na budowę osiedla ekologicznego przy ul. Kosmicznej na Giszowcu. Realizacji ma przyświecać idea zrównoważonej architektury. Koncepcja osiedla została wyłoniona w drodze konkursu organizowanego przez katowicki odział SARP i inwestora. Najlepszą wizję dla inwestycji zaproponowało biuro architektoniczne K3Xmore, które w ramach nagrody zostało zaproszone do zaprojektowania inwestycji.

Z niecierpliwością czekam na realizację tego osiedla, które stanie się doskonałym uzupełnieniem naszej dotychczasowej oferty. W porównaniu do obecnego rynku mieszkaniowego będzie to opcja atrakcyjna cenowo, przy utrzymaniu wysokich standardów, więc stanie się wygodnym i innowacyjnym miejscem do życia dla przyszłych mieszkańców - przekonuje prezydent Katowic Marcin Krupa.