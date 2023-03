W Katowicach rośnie osiedle projektu Kuryłowicz&Associates

Na katowickich Szopienicach przy ul. Korczaka powstaje osiedle z 523 mieszkaniami. To 26 budynków rozmieszczonych w układzie 9 kwartałów. Jest to największa inwestycja realizowana przez spółkę PFR Nieruchomości, zaraz po liczącym 513 mieszkań katowickim Nowym Nikiszowcu.

Budowa (na blisko sześciohektarowym terenie) jest realizowana w trzech etapach. W pierwszym, najbardziej zaawansowanym, dwa kwartały osiągnęły stan surowy. W niektórych spośród budynków rozpoczęły się już prace wykończeniowe obejmujące m.in. tynkowanie ścian. Pozostałe dwa etapy i kwartały osiedla są na różnych poziomach zaawansowania, m.in. w jednym z kwartałów realizowane są instalacje sanitarne i elektryczne, ściany działowe mieszkań, a w innych stropy nad garażami podziemnymi oraz wylewanie fundamentów. Zakładanym terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji jest przełom trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku.

Autorem projektu osiedla jest pracownia Kuryłowicz & Associates, która została wyłoniona w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego. Jego ideą było zaprojektowanie osiedla przyjaznego rodzinom i lokalnej społeczności. Już na etapie projektowania architektura i zagospodarowanie terenu zostały poddane audytowi dostępności Fundacji Integracja. Pracownia Kuryłowicz&Associates uwzględniła wytyczne Fundacji, aby wszystkie przestrzenie wspólne – zewnętrzne i wewnętrzne - były dostosowane do potrzeb osób o różnym wieku i stopniu sprawności.

Na osiedle przy ul. Korczaka będą składały się niskie, kameralne budynki 4- i 5-kondygnacyjne. Zaplanowano zarówno miejsca postojowe naziemne (ok. 415 stanowisk) oraz miejsca w garażach podziemnych (ok. 120 stanowisk). W garażach podziemnych znajdzie się również ok. 80 stojaków rowerowych, będą one także dostępne na terenie osiedla. W parterach niektórych budynków przewidziano lokale usługowe o łącznej powierzchni ok. 500 mkw.

Projektując osiedle architekci szukali inspiracji w lokalnych wzorach. Dlatego budynki nawiązują do estetyki modernizmu, mają prostą elewację i podkreśloną indywidualnym detalem strefy wejściowe. Każdy z kwartałów ma przypisany wiodący kolor, który ułatwi identyfikację – od popielatego poprzez beże, brązy, szarości po ciemny grafit. Kształt budynków zostanie uzupełniony poprzez zielone otoczenie i elementy małej architektury we wnętrzach kwartałów. Na osiedlu zaplanowano dwa place zabaw. Większy z nich obejmie niemal 400 mkw. Przestrzeń ma być swoistym archipelagiem wysp, spośród których każda będzie stanowiła inną przygodę. Będzie tam wyspa skarbów, polana dzikich zwierząt czy suchy las. Duże odległości pomiędzy urządzeniami umożliwią swobodny przejazd wózkiem. Z kolei kontrasty materiałowe i fakturowe ułatwią poruszanie się osobom niedowidzącym, a ciche i kameralne zaułki stworzą bezpieczne zaułki, z których korzystać mogą np. dzieci w spektrum autyzmu.

W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się zabytkowa wieża ciśnień. Projektowana na początku 1900 roku była jedną z pierwszych budowli w konstrukcji żelbetonowej w tamtych czasach. Wcześniej wieża służyła m.in. do produkcji śrutu ołowiowego. W 1990 roku obiekt został wpisany na listę zabytków, a obecny właściciel ma plany rewitalizacji wieży i zakłada nadanie jej funkcji usługowej.