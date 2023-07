W Katowicach swoje biuro otworzy TVN Warner Bros. Kto zaaranżuje przestrzeń?

Będący częścią globalnego koncernu Warner Bros. Discovery otworzy swoje biuro w katowickim biurowcu Silesia Star z portfela Globalworth.

W katowickim biurowcu Silesia Star powstanie siedziba TVN Warner Bros. Discovery.

Najemca wprowadzi się do nowego biura o metrażu 500 mkw. w lipcu tego roku.

Katowicka siedziba TVN Warner Bros. Discovery zlokalizowana będzie na piątym piętrze Silesia Star A. Najemca wprowadzi się do nowego biura o metrażu 500 mkw. w lipcu tego roku. Jego aranżacja będzie realizowana we współpracy z działem Workplaces w Globalworth. Dzięki temu, TVN WBD zyska nowoczesną i komfortową przestrzeń do pracy, w najbardziej rozpoznawalnym biurowcu w centrum Katowic.

Otwarcie naszego katowickiego biura w nowej lokalizacji – Silesia Star – jest wynikiem nieustannej pracy nad stworzeniem nowoczesnej i wygodnej przestrzeni pracy dla naszego zespołu. Jesteśmy przekonani, że biuro Silesia Star w Katowicach, zapewniające m.in. doskonałe skomunikowanie z innymi częściami miasta, będzie sprzyjać kreatywności, dobremu samopoczuciu i rozwojowi pracowników TVN Warner Bros. Discovery. Wspólnie z Globalworth zapewnimy naszemu zespołowi mądrze zaprojektowaną przestrzeń biurową w wysokim standardzie - mówi Katarzyna Rozbiewska, Administration Unit Director w TVN Warner Bros. Discovery.

Silesia Star znajduje się w portfelu Globalworth od lipca 2019 roku. To jeden z najciekawszych projektów biurowych na mapie Katowic, autorstwa renomowanej pracowni Kuryłowicz & Associates. Kompleks składa się z dwóch ośmiokondygnacyjnych budynków o powierzchni najmu ponad 29 tys. mkw. Nieruchomość zlokalizowana jest w samym centrum miasta, przy ulicy Uniwersyteckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, Strefy Kultury i Uniwersytetu Śląskiego.