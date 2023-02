Inwestycja HUB-u Gamingowo-Technologicznego powstająca na terenie po KWK „Wieczorek", ma ułatwiać realizację nowych projektów i nawiązywanie współpracy branży gamingowej z otoczeniem gospodarczym. Nad projektem już pracuje pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński, a wbicie "pierwszej łopaty" planowane jest na pierwszą połowę 2024 r.

W Katowicach trwają prace projektowe nad Dzielnicą Nowych Technologii, czyli HUB-em Gamingowo-Technologicznym.

Ideą HUB-u jest skupienie przedstawicieli nowych technologii w jednym miejscu i przyciągnięcie kolejnych firm, poprzez spełnienie ich wymagań i umożliwienie dalszego rozwoju.

Nad projektem pracuje już pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.

Wiosną br. powinien być gotowy projekt budowlany dla pierwszego etapu, po którym powstanie projekt wykonawczy.

W pierwszej połowie 2024 roku mają się rozpocząć prace budowlane.

Budowa Hub-u Gamingowo-Technologicznego to inwestycja wyjątkowa z wielu względów. Na miejsce realizacji wybrano unikatowy i zabytkowy zespół obiektów dawnej KWK „Wieczorek". Część istniejących, poprzemysłowych budynków zostanie zaadaptowana na potrzeby HUB-u, powstaną też nowe budynki. W industrialnej przestrzeni – typowej dla historycznego oblicza Katowic - powstaje inwestycja oddająca kierunek rozwoju na przyszłość - donosi oficjalny portal miejski Katowic.

HUB ma skupiać przedsiębiorców związanych z branżą e-sportu i gier komputerowych, a także firmy technologiczne. Będą mieli oni do dyspozycji powierzchnie biurowe i coworkingowe, studia filmowe i e-sportowe, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, a także sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne. Stworzenie dla tych branż wspólnej przestrzeni pozwoli przyciągnąć kolejne podmioty, a także zapewni warunki sprzyjające do powstawania wspólnych projektów. Pomoże w tym również międzynarodowa rozpoznawalność, którą przynoszą organizowane w Katowicach mistrzostwa świata w e-gamingu – Intel Extreme Masters – mówi Wojciech Maroszek, z-ca dyrektora ds. HUB-u w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Inwestycja na miarę Strefy Kultury

HUB Gamingowo-Technologiczny to inwestycja o szacowanej wartości ok. 600 mln zł. Jej zakres oraz powstanie na terenie po byłej kopalni sprawia, że porównywana jest do powstałej w Katowicach Strefy Kultury. Obecnie prowadzone prace projektowe dotyczą pierwszego z sześciu przewidzianych etapów HUB-u – adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków. Wiosną powinien być gotowy projekt budowlany dla tego etapu, po którym powstanie projekt wykonawczy, a w pierwszej połowie 2024 roku będzie można rozpocząć prace budowlane. Jednocześnie trwają działania związane z realizacją pozostałych etapów inwestycji. Jeszcze w tym kwartale ma zostać ogłoszony konkurs architektoniczny, obejmujący powstanie studiów filmowych i e-sportowych. Dokumentacja projektowa tego etapu powinna być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.