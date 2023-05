W katowickiej Dolinie Ślepotki powstanie nowy park

Rozpoczęły się prace przygotowawcze w Dolinie Ślepiotki w Katowicach. W tym miejscu ma powstać park, który zostanie udostępniony mieszkańcom wiosną przyszłego roku.

Dolina Rzeki Ślepiotki w Katowicach ma stać się zieloną przestrzenią sprzyjającą rekreacji.

Trwają prace przygotowawcze, gdzie przywożone są niezbędne materiały. Trwa także rozbiórka starej infrastruktury.

Park ma zostać oddany do użytku na wiosnę 2024 r.

Park zlokalizowany jest na odcinku od ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego w stronę ul. Kościuszki. Granicę północną wyznacza osiedle przy ul. B. Prusa oraz linia kolejowa. Południowa granica biegnie przy ogródkach działkowych i korycie rzeki Ślepiotka. Park zajmie powierzchnię 3,01 ha. Umowa na remont parku została podpisana 3 lutego, następnego dnia odbyło się przekazanie placu budowy. Remont ma się zakończyć wiosną przyszłego roku, a jego koszt został oszacowany na ponad 10 mln zł.

W parku powstanie plac zabaw i wybieg dla psów, zamontowane zostaną nowe ławki, stoły i altany. Uporządkowana zostanie zieleń i zasadzonych zostanie prawie 50 drzew. To jedna z wielu zielonych inwestycji, które obecnie są realizowane w Katowicach. Ich rolą jest podniesienie jakości życia naszych mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że trwa także rewitalizacja Stargańca, która zakończy się za kilka miesięcy, a nowe parki powstają także na terenie Wełnowca, Kostuchny oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej.

Jaki będzie nowy park?

Nowy park będzie miał leśno-łąkowy charakter. Zostanie w nim wybudowany plac zabaw i wybieg dla psów, a także ogród społeczny, w którym znajdą się donice do indywidualnego zagospodarowania przez mieszkańców. Ścieżki dla pieszych w parku zostały zaprojektowane na podstawie wydeptanych tras, którymi poruszali się mieszkańcy.

W parku znajdzie się altana parkowa z dachem obsadzonym roślinnością, kładki dla pieszych w miejscach, gdzie trasa biegnie nad rzeką, ławki, kosze na odpady. Będą także tablice w ramach ścieżek edukacyjnych z informacjami o Ślepiotce i mapa terenu, a także dane o gatunkach roślin występujących w parku. Rowerzyści będą mieli do dyspozycji stojaki rowerowe. Znajdą się one przy wejściach do parku na nawierzchni kamiennej. Będą posiadać ozdobne elementy drewniane.

Powstanie także miejsce piknikowe nieopodal łąki – składające się z kamiennego kręgu i 12 pniaków do siedzenia. Pod altaną piknikową pojawią się stoły wykonane w nietypowej formie – z drewnianych bali różnych długości.

Na placu zabaw dzieci znajdą m.in. domek ze zjeżdżalnią, statek, karuzelę, tyrolkę, huśtawki i domki. Wykonane one zostaną z robinii – trwałego drewna akacjowego odpornego na działanie warunków atmosferycznych.

W parku ustawione zostaną nowe meble parkowe – ławki, stoły, altany, stojak rowerowy. Wokół części ławek znajdą się przestrzenie umożliwiające ustawienie wózka dziecięcego lub inwalidzkiego. Łącznie w parku pojawią się 22 ławki z oparciami oraz 47 ławek bez oparcia. Zamontowany zostanie również monitoring, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników parku. W parku powstanie także nowa sieć oświetlenia parkowego – pojawi się tam 56 lamp parkowych.

Zieleń w parku

- Prace będą także polegały na pielęgnacji zieleni i zasadzeniu nowej roślinności, która będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej. Szata będzie zróżnicowana i podzielona na obszary. Dzięki temu park będzie atrakcyjnym ekologicznie i wizualnie miejscem. Wśród wyróżnionych obszarów znajdzie się m.in. las i obszary gęsto zadrzewione, tereny podmokłe i rozlewiska, łąka i pas roślinności izolacyjnej. W parku zostanie zasadzonych 49 drzew, w tym 30 to gatunki wysokopienne, a 19 wielopniowe – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Wśród drzew, które pojawią się w parku można wymienić m.in. grab pospolity, dąb szypułkowy, wierzbę białą czy lipę drobnolistną. Z krzewów pojawią się m.in. leszczyna pospolita, bez czarny, róża polna. Oprócz tego będą byliny, m.in. konwalia majowa, kozłek lekarski, fiolek leśny, liliowiec żółty.