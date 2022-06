W Kielcach jak na południu Europy. Ogród Śródziemnomorski już otwarty

W kieleckim Ogrodzie Botanicznym otwarto Ogród Śródziemnomorski z roślinnością i małą architekturą rodem z południa Europy.

W czwartek, 2 czerwca, miało miejsce oficjalne otwarcie Ogrodu Śródziemnomorskiego w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach, zarządzanym przez Geonaturę Kielce – jednostkę budżetową Miasta Kielce.

Na zwiedzających czekają tam rośliny, zapachy i kolory rodem z południa Europy.

Ogród Śródziemnomorski powstaje dzięki darczyńcom – Grupie Accolade i Raben Logistics Polska.

W Ogrodzie Śródziemnomorskim posadzono różne gatunki krzewów, takie jak: oliwnik wąskolistny, tamaryszek, pnącza (wisteria, milin), poletko lawendy, hortensja ogrodowa oraz wiele bylin i ziół naturalnie występujących w rejonie śródziemnomorskim. Znalazły się tam również elementy małej architektury w południowym stylu: plac centralny ogrodu wraz ze ścieżką, pergola i murek kamienny, stolik z krzesłami i rośliny w donicach.

– Jest nam bardzo miło, że firmy Accolade i Raben wspólnie wybrały Ogród Botaniczny w Kielcach, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną w mieście, a tym samym udzielić ważnego wsparcia dla lokalnej przyrody i całego środowiska, za co niezmiernie dziękujemy. – mówi Mirosław Hejduk, Dyrektor Geonatury Kielce.

– Ogród Śródziemnomorski stanowi jeden z 5 ogrodów pokazowych znajdujących się na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Jeszcze w trakcie jego budowy wielu odwiedzających Ogród mówiło, że będzie to jeden z najpiękniejszych zakątków w naszym obiekcie. Rzeczywiście zauważyliśmy, że miejsce to cieszy się bardzo dużą popularnością wśród zwiedzających, którzy chętnie wypoczywają na stylowych fotelach w cieniu kamiennego murku i w otoczeniu roślin pochodzących z obszaru Morza Śródziemnego – dodaje Katarzyna Socha, Kierownik Ogrodu Botanicznego w Kielcach.

– Od 2018 roku inwestujemy w Kiecach w budowę nowoczesnego parku magazynowego, o docelowej wielkości 71 000 m. kw. Chętnie angażujemy się w projekty wspierające ochronę środowiska i ważne dla mieszkańców Kielc. Mamy nadzieje, że Ogród Śródziemnomorski stanie się jednym z ulubionych miejsc na mapie miasta, zarówno dla jego mieszkańców, jak i turystów – powiedział Michał Białas, Country Head Accolade w Polsce.

Jednym z największych najemców kieleckiego parku Accolade jest Grupa Raben.

– Raben poza celami biznesowymi ogromną wagę przykłada do realizacji swojej strategii zrównoważonego rozwoju opartej na trzech filarach: ochrona środowiska, odpowiedzialny biznes oraz wpływ społeczny. W ramach tego obszaru zrealizowaliśmy już wiele większych i mniejszych projektów. Zaangażowanie w projekt Ogrodu Śródziemnomorskiego idealnie wpisuje się w nasze działania, z jednaj strony sadzone rośliny przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z drugiej projekt pozwala na otwarcie pięknego miejsca, gdzie kielczanie mogą odpocząć i podziwiać zachwycający widok na Pasmo Posłowickie i górę Telegraf – mówi Adam Grzegolec, Kierownik Oddziału Kielce, Raben Logistics Polska.

Accolade od dekady tworzy portfolio nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nieruchomości przemysłowych. Grupa na co dzień kieruje się wartościami ESG i zobowiązaniami na rzecz zrównoważonej przyszłości. Accolade angażuje się w szereg projektów w dziedzinie ekologii oraz obszarów społecznych, takich jak edukacja, kultura, sport oraz wspierania potrzebujących; zwłaszcza w regionach, w których działa.