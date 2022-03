W końcu! Jest przetarg na tamwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie trasy tramwajowej wzdłuż Pola Mokotowskiego. Nowe tory mają połączyć w Warszawie dzielnicę Ochotę i Mokotów.

Nowe tory pobiegną od pętli tramwajowej ulicą Banacha, Rostafińskich i św. Andrzeja Boboli, gdzie połączą się z istniejącymi przy Rakowieckiej. To element magistrali tramwajowej Wola – Wilanów. W ostatnich dniach Tramwaje Warszawskie wybrały ofertę na budowę(otwiera się w nowej karcie) innego fragmentu tego połączenia – odcinka do Wilanowa. Zakładają przebudowę istniejących torów na ul. Banacha, przebudowę pętli tramwajowej, a także przebudowę torów na Rakowieckiej wraz z modernizacją pętli Kielecka. Łącznie trzeba będzie zbudować około 1,5 km nowych torów i przebudować ponad 2 km istniejących. Przewidziano jedną nową parę przystanków – przy skrzyżowaniu Banacha i Żwirki i Wigury. Zamówienie jest podzielone na trzy fazy. Pierwsza będzie polegała na przygotowaniu dokumentacji środowiskowej. Kolejne to wykonanie projektu budowlanego następna faza to wsparcie techniczne i nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Wykonawca będzie musiał też uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, jak np. pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie ogłoszenie przetargu na budowę nowej trasy tramwajowej, ale będzie to uzależnione od finansów i możliwości korzystania np. z środków UE. Termin składania ofert mija 12 kwietnia. Szacowana wartość całego zamówienia to 3,667 mln zł netto - podaje oficjalny portal miejski Warszawy.

Tramwajowe inwestycje w stolicy

Zamówienie dokumentacji na tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego, to tylko część programu inwestycji tramwajowych dla Warszawy. W ostatnich dniach podpisano umowę na studium techniczne potrzebne do budowy tramwaju przy ul. Modlińskiej(otwiera się w nowej karcie). Na początku marca tramwajarze rozpoczęli budowę tramwaju na Kasprzaka. We wrześniu ubiegłego roku ruszył tramwaj do Winnicy(otwiera się w nowej karcie) na Białołęce. Tramwaje Warszawskie już przekazały(otwiera się w nowej karcie) wykonawcy teren pod budowę nowej zajezdni na Annopolu. Jest już wybrana najkorzystniejsza oferta(otwiera się w nowej karcie) na budowę trasy tramwajowej do Wilanowa. Pierwsze ze 123 nowo zamówionych tramwajów Hyundai już wożą warszawiaków(otwiera się w nowej karcie). Trwają prace nad projektami budowlanymi kolejnych tras tramwajowych – między innymi trasy na Gocław i dalszymi fragmentami magistrali tramwajowej Wola – Wilanów. Przygotowywane inwestycje mają szanse na finansowanie z nowych środków UE na lata 2021–2027. Trwa również pozyskiwanie decyzji środowiskowych na budowę tras na Zieloną Białołękę i na al. Wilanowskiej.