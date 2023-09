W Konstancinie-Jeziornie powstanie zielone miasteczko. Na razie jest designerskie biuro sprzedaży

W podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie Profbud realizuje miasteczko Gaia Park. Budynek biura sprzedaży zaprojektowała pracownia Q2 Studio.

W podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie powstaje miasteczko Gaia Park, będące nową inwestycją firmy Profbud.

Miasteczko charakteryzować będzie zróżnicowana zabudowa - wielorodzinna, szeregowa, atrialna oraz jednorodzinna.

Biuro Sprzedaży Profbud zostało zaprojektowane przez Q2 Studio.

Zakończenie pierwszego etapu budowy inwestycji planowane jest na koniec 2024 roku.

Na przestrzeni ostatnich lat zielone budownictwo zaczęło wyznaczać standardy realizacji nowych inwestycji. Współistniejące w zgodzie z naturalnym otoczeniem, poprawiające jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim proekologiczne budynki to przyszłość, która nadchodzi już dziś. Najlepszym tego przykładem jest miasteczko Gaia Park położone w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie, będące nową inwestycją firmy Profbud.

Miasteczko Gaia Park położone w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie jest nową inwestycją firmy Profbud. fot. Bartek Barczyk

Miasteczko Gaia Park

Nazwa, która pochodzi od greckiej bogini Gai, Matki-Ziemi, odzwierciedla główne założenia i idee przyświecające temu niezwykłemu projektowi. Nowoczesne miasteczko charakteryzować będzie zróżnicowana zabudowa - wielorodzinna, szeregowa, atrialna oraz jednorodzinna.

Ważną rolę w inwestycji odgrywa bliskość natury, czerpanie z odnawialnych źródeł energii, wykorzystywanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii oraz budowanie relacji wśród społeczności.

Koncepcję miasteczka oparliśmy na czterech głównych filarach: energii, powietrzu, wodzie i społeczności. Badania pokazują, że zrównoważony rozwój, wpływ budynku na środowisko i jego efektywność energetyczna są coraz ważniejsze dla wielu ludzi – zwłaszcza młodszych pokoleń. Zaczyna się to też przekładać na najważniejsze decyzje życiowe, w tym zakup domu. Zachęcamy do innowacji w branży, by inni dostrzegli, jak postępy w zakresie ochrony środowiska i inwestycje takie jak Gaia Park, mogą oddziaływać na cały rynek mieszkaniowy. Jeśli branża deweloperska będzie przykładać większą wagę do wspierania zrównoważonego rozwoju i tworzenia budownictwa przyjaznego dla środowiska, nasza wizja może stać się rzeczywistością – o projekcie mówi Paweł Malinowski, Prezes Zarządu Profbud.

Designerskie Biuro Sprzedaży

Designerskie Biuro Sprzedaży, zaprojektowane przez Q2 Studio, to swego rodzaju esencja wartości, które prezentuje osiedle. Koncepcja budynku ma wprowadzać przyszłych mieszkańców do naturalnego, zielonego otoczenia i nowego domu.

Na ponad 100 m2 stworzyliśmy przestrzeń eksponującą całą inwestycję. Przestrzeń do refleksji, wrażliwości, uczuć i dialogu. Miejsce, które daje szansę odkrywać i odczuwać walory bycia przyszłym mieszkańcem i członkiem tej niezwykłej społeczności – zaznacza Marcin Kucharski z pracowni Q2 Studio.

Designerskie Biuro Sprzedaży Profbud w Konstancinie-Jeziornej, fot. Bartek Barczyk

Horyzontalna bryła budynku jest prosta, nowoczesna, wręcz minimalistyczna. Konstrukcja główna wykonana została ze stali. Elewacja z drewnianych belek stanowi z kolei podkonstrukcję dla roślinności pnącej się w górę aż do zielonego dachu, na którym znalazła się niewielka szklarnia. Jej bujna zieleń subtelnie przenika do wnętrza obiektu. Drewniane lamele stanowią natomiast symboliczne nawiązanie do delikatnych wierzb, rosnących na Mazowszu.

Zastany drzewostan został nie tylko zachowany, ale dodatkowo wyeksponowany. Korpus budynku delikatnie wyniesiono ponad poziom terenu, tworząc ciekawy wizualnie cień. Dodatkowo, na tafli wody widać odbicie budynku, który buduje malowniczy pejzaż, akcentujący oryginalną architekturę.

We wnętrzu, oprócz dużych przeszkleń, wzrok przykuwa podwieszany sufit, wykonany z drewnianych desek, który podobnie jak elewacja, został obsadzony bujną zielenią. Biuro Sprzedaży Profbud to miejsce spotkań ze świetnym wzornictwem. Szara, wygodna sofa polskiej marki Nobonobo oraz krzesła od BoConcept w stonowanych, naturalnych kolorach tworzą komfortową przestrzeń do dialogu i rozmów z klientami.

Na środku biura znajduje się natomiast 3-metrowa makieta architektoniczna, prezentująca przyszłym mieszkańcom bogatą infrastrukturę zielonego osiedla Gaia Park. Wirtualny „spacer” po pierwszym etapie projektu miasteczka można odbyć za pomocą interaktywnej makiety i dotykowego 50-calowego ekranu Dodatkowo, w salonie wyeksponowano także rozwiązania gwarantowane dla każdego domu – m.in. gruntową pompę ciepła.

Zakończenie pierwszego etapu budowy inwestycji planowane jest na koniec 2024 roku. W pierwszym etapie o nazwie Physis (natura), znajdzie się 30 domów: 16 szeregowych i 14 w zabudowie bliźniaczej.