W Kostrzynie nad Odrą powstanie kryta pływalnia

W Kostrzynie nad Odrą powstanie kryty basen ze zjeżdżalnią, widownią i strefą saun. Wykonawcą została firma Moris Polska.

REKLAMA

Stołeczna spółka generalnego wykonawstwa Moris Polska została zwycięzcą przetargu na budowę krytego basenu w Kostrzynie nad Odrą.

Na obiekt złożą się m.in. sześciotorowy basen główny o wymiarach 15,5 m x 25 m; basen do nauki pływania; basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią; brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 123 mkw.; widownia; strefa saun; częścią szatniowo – sanitarną wraz z wyposażeniem; zaplecze socjalne i część administracyjna.

Cały obiekt oddamy do użytku w grudniu 2023 roku.

Zgodnie z umową w styczniu br. Moris Polska przekazała zamawiającemu projekt wykonawczy warsztatowy do realizacji kontraktu stanowiący dopełnienie do projektu budowlanego, jakim dysponuje strona zamawiająca, czyli Miasto Kostrzyn nad Odrą.

– Jest to kolejny obiekt o charakterze kompleksu basenowego lub aquaparku, jaki oddamy w Polsce do użytku w ostatnich kilku latach – mówi prezes Moris Polska Maurycy Bryła. – Będzie to także kolejny obiekt sportowo-rekreacyjny, jaki zbudujemy w Kostrzynie nad Odrą. Zaledwie w lipcu 2019 roku przekazaliśmy włodarzom miasta zbudowaną przez nas halę widowiskowo-sportową. Dobra współpraca z władzami samorządowymi i jakość wcześniejszego bardzo dużego obiektu, którego byliśmy generalnym wykonawcą wyrobiły nam zaufanie w tym mieście. Mamy satysfakcję, że do hali z roku 2019 niebawem dodamy Kostrzynowi nowoczesny kompleks basenowy – dodaje.

W myśl umowy miasto zyska halę basenową o powierzchni użytkowej 2165 mkw. i kubaturze 14421 m sześciennych. Na obiekt złożą się m.in. sześciotorowy basen główny o wymiarach 15,5 m x 25 m; basen do nauki pływania; basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią; brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 123 mkw.; widownia; strefa saun; częścią szatniowo – sanitarną wraz z wyposażeniem; zaplecze socjalne i część administracyjna. Do zadań generalnego wykonawcy należy także zagospodarowanie terenu wraz z instalacjami zewnętrznymi, budowa ogrodzenia, bram wjazdowych, mała architektura.

– W lutym, po ściągnięciu warstwy humusu z placu budowy, ruszyły roboty ziemne. Pod względem rozwiązań technicznych, technologicznych i funkcjonalnych budowana obecnie hala basenowa w Kostrzynie będzie odpowiednikiem podobnego obiektu, jaki Moris Polska wznosi obecnie w Żmigrodzie w Województwie Dolnośląskim. Obecna budowa stan zero osiągnie w kwietniu, stan surowy otwarty w czerwcu, w lipcu natomiast ruszy montaż dachu. Cały obiekt oddamy do użytku w grudniu 2023 roku – komentuje realizację umowy dyrektor ds. inwestycji Moris Polska, Piotr Królikiewicz.